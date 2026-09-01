【UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンが開幕し、欧州各国のクラブがタイトル獲得を目指して争う。

本記事では、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンの試合日程、キックオフ時間、対戦カードに加え、テレビ放送・ネット配信予定をまとめて紹介する。

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンの最新試合日程・放送/配信予定

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンはどこで見られる？

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,1500円 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。