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Aoi Fujimiya

【UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
シャムロックローバーズ
ｸｵﾋﾟｵﾝ･ﾊﾟﾛｾｳﾗ
AEKラルナカ
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マッカビ・テルアビブ
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UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定、シーズン試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介。試合のテレビ放送・ネット配信は？

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンが開幕し、欧州各国のクラブがタイトル獲得を目指して争う。

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

本記事では、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンの試合日程、キックオフ時間、対戦カードに加え、テレビ放送・ネット配信予定をまとめて紹介する。

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンの最新試合日程・放送/配信予定

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンはどこで見られる？

サービス

料金(税込)

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

12,1500円

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

2,530円(月額)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

wowow cl 26-27(C)WOWOW

WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金


販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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