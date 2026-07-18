UEFA、物議を醸したワールドカップの新ルールを即座に撤回

UEFAはシミュレーションに関するFIFAの改訂VARガイドラインを採用しない。このためチャンピオンズリーグなど欧州大会では、VARがシミュレーションのイエローカードを正しい選手に付与するために介入することはない。

この議論は、FIFAがVARプロトコルの解釈を改定して適用したクラブワールドカップで浮上した。それによると、VARはダイブによるイエローカードで「対象選手の誤認」があった場合に介入することが認められていた。

この措置が初めて適用されたのは、開催国アメリカ合衆国の開幕戦だった。主審ダニー・マッケリーはVARの助言を受け、ティム・リームへの警告を取り消し、代わりにミゲル・アルミロンにシミュレーションによる2枚目の警告を提示した。

試合後、FIFAは「この判定は規則に完全に沿っている」と確認した。国際サッカー競技規則委員会（IFAB）がVARプロトコルを改定し、このような状況を「人物の取り違え」とみなすことを認めていたためである。ただし、これは主審が最初にファウルに対してイエローカードまたはレッドカードを提示した場合にのみ適用される。

準々決勝のスイス対アルゼンチンでも、レアンドロ・パレデスへの警告が取り消され、ブレール・エンボロがシミュレーションで2枚目のイエローを受けた。

この運用は議論を呼び、なぜこのケースだけVARが介入できるのかという疑問も上がった。

UEFAはこれらの懸念を受け、この解釈変更を採用しないことを決定。既存のVARガイドラインを維持し、ビデオ審判の適用範囲を拡大する理由はないとしている。

そのため、クラブW杯で物議を醸したVAR介入は当面、欧州大会では行われない。チャンピオンズリーグなどUEFA主催大会は現行運用を維持する。