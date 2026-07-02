UEFA、新設されたばかりのW杯ルールを即座に撤回

BBCによると、UEFAはピッチで口を覆う行為を禁じるW杯の新ルールを来季のCL、EL、ECLでは採用しない。このルールでW杯では2選手が退場していた。

今大会は異例のレッドカード乱発が話題だが、口元を覆う行為だけで2枚の退場が生まれた。パラグアイのアルミロンがトルコ戦で、エクアドルのインカピエがメキシコ戦でそれぞれ口論時に口を覆い、退場となった。

この新ルールは2月の事件がきっかけだった。チャンピオンズリーグでベンフィカのFWジャンルーカ・プレスティアーニがレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールとシャツで口元を覆いながら会話した。 この件でプレスティアニは人種差別発言を非難されたが、UEFAの調査結果を受け、同性愛者差別発言で6試合の出場停止となった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はこの件を受けW杯の規則を厳格化した。隠れた侮辱や差別発言への抑止効果を期待した。

UEFAは審判の判断に委ね、状況次第でイエローカードの対象となるかを決める。事後の懲戒調査も可能だ。

一方、FIFAのルールには一貫性がないとの批判もある。イングランド対ガーナでは、ジュード・ベリンガムが口を覆ったままジョーダン・アユーと会話しても処罰されなかった。