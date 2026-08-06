UEFAは現時点で、マルク・テア・シュテーゲンの異例の要望に応じていない。アヤックスとシェルボーンの一戦の公式メンバー表では、ドイツ人GKは依然としてマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンと記載されている。

また、アヤックスの指揮官ミチェル・サンチェスの名前の表記希望（単にミチェルではなく）も、欧州サッカー連盟にはまだ採用されていない。

アヤックスは火曜日にテア・シュテーゲンの加入を発表したが、すべてのコミュニケーションにおいて注目すべきことにGKを「マルク＝アンドレ」とは呼ばなかった。FCバルセロナからの34歳のレンタル移籍選手は、アムステルダムのクラブから一貫して「マルク・テア・シュテーゲン」と表記されている。

この決定は、GK本人の明確な要望によるものだった。「これはドイツ人GKの要望によるもので、彼は今後アヤックスではマルク・テア・シュテーゲンという名前になる」と、デ・テレグラーフは以前、この注目すべき変更について伝えていた。

テア・シュテーゲンは自身のSNS上の名前も変更している。経験豊富な守護神はインスタグラムでも現在、自身をマルク・テア・シュテーゲンとしており、アヤックスはその希望を即座に反映させた形だ。

さらにクラブ内では、新監督の名前についても明確な取り決めがある。スペイン人指揮官は最初の言及ではミチェル・サンチェスとされ、その後は単にミチェルとされるが、UEFAは当面の間、独自の登録表記を維持している。

テア・シュテーゲンは、アヤックスの選手として初の公式戦でベンチスタートに甘んじることになった。ミチェルはシェルボーン戦でマールテン・パエスを先発GKに起用し、ユリアン・ブラント、カイオ・エンヒキ、マルコス・レオナルド、トル・アロコダレも先発には入らない。

カンファレンスリーグ予選のこの一戦で、唯一の新戦力としていきなり先発するのはデイリー・ブリントだけだ。アヤックスは木曜夜にアムステルダムで第1戦を戦い、来週はシェルボーンとの第2戦のためアイルランドへ向かう。

アヤックスの先発メンバー：パエス；ガーイ、ボウマン、ブリント、ワインダル；クラッセン、グルーフ、レーへール；ベルフハイス、ドルベリ、ホッツ。

シェルボーンの先発メンバー：ビーチ；ボーン、バレット、レッジウィッジ、ノリス；ムーア、ヘンリー＝フランシス、マッキンロイ；ムベング、キャフリー、ケリー。







