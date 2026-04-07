UEFA、レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンのマン・オブ・ザ・マッチを選出

欧州サッカー連盟（UEFA）は、火曜日の夜に行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの試合で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた選手を発表した。

バイエルン・ミュンヘンはレアル・マドリードの本拠地「サンティアゴ・ベルナベウ」で2-1で勝利し、チャンピオンズリーグ準決勝進出に向けて重要な一歩を踏み出した。

バイエルンの2得点は、41分と46分にルイス・ディアスとハリー・ケインがそれぞれ決めたもので、レアルの唯一の得点は74分にキリアン・エムバペが記録した。

UEFAは、バイエルン・ミュンヘンのキャプテンであるドイツ代表のベテランGKマヌエル・ノイアーをマン・オブ・ザ・マッチに選出した。ノイアーは、特にムバペとヴィニシウス・ジュニオールらレアル・マドリードの選手たちの決定的なチャンスを何度も防ぎ、圧倒的な活躍を見せた。

UEFAは公式サイトを通じて次のように述べた。「マヌエル・ノイアーがマン・オブ・ザ・マッチに選出された。UEFAの技術評価団は、『決定的な場面で非常に冷静さを保ち、極めて重要なセーブを見せ、1対1の局面でも卓越した能力を発揮した』と評した。」

ノイアーは、欧州クラブ大会の歴代最多出場選手ランキングで、ジャンルーイジ・ブッフォン、リオネル・メッシ、トーマス・ミュラーと並んで167試合で9位タイに浮上した。

ノイアーが8位のロベルト・レヴァンドフスキに並ぶにはあと2試合が必要だが、リストのトップは197試合のクリスティアーノ・ロナウドが占めている。

なお、第2戦は来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われ、チャンピオンズリーグ準決勝進出チームが決定し、パリ・サンジェルマン対リヴァプールの勝者と対戦することになる。

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