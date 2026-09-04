UEFAはフェネルバフチェの選手メイソン・グリーンウッドとマッテオ・ゲンドゥージに出場停止処分を科した。理由は、先月のオリンピック・リヨンとのチャンピオンズリーグ・プレーオフに勝利した後の振る舞いにある。グリーンウッドには1試合の執行猶予付き出場停止処分が科され、ゲンドゥージには4試合の出場停止処分（うち2試合は執行猶予付き）が下された。さらに、この2人は両クラブと同様に罰金も支払わなければならない。

ゲンドゥージにはオリンピック・マルセイユに在籍した過去があり、今もなお同クラブに特別な思いを抱いている。試合前、試合中、そして試合後にかけて、ゲンドゥージとリヨンの観客は互いに挑発し合っていた。

フェネルバフチェがリヨンのスタジアムでリーグフェーズ進出を決めた後も、ゲンドゥージは「アレ・ロム！」と叫ぶなどして挑発を続けた。これはマルセイユへの支持を示すものだった。するとリヨンのファン1人が下へ飛び降り、フランス人選手に襲いかかろうとしたが、すぐに取り押さえられ、カタコンベの入り口付近で殴打を受けた。

リヨンのGKコーチ、アントニオ・フェレイラもこの一件で処分を免れず、5試合の出場停止処分（うち2試合は執行猶予付き）を受けた。UEFAによれば、『重大な暴行』があったという。

ゲンドゥージは『試合会場にいた他者への侮辱、観客への挑発、そして基本的な適切行動規範への違反』で処分を受けた。また、このMFには5万ユーロの罰金も科されており、これは両クラブが支払う額と同額だ。

グリーンウッドは『基本的な適切行動規範への違反』のみで処分され、執行猶予付きの1試合出場停止に加え、3万ユーロの罰金も科された。つまり、ゲンドゥージと同じくマルセイユに在籍歴を持つこのイングランド人は、来週のASローマとのチャンピオンズリーグで通常どおり出場可能だ。

おそらくゲンドゥージもローマ戦で存在感を示していただろう。ラツィオ在籍時（2023〜2026年）、彼は宿敵の選手たち、とりわけパウロ・ディバラとほぼ常に衝突していた。

リヨン戦後、ゲンドゥージはホームチームのファンについて不満を口にした。「試合が始まる前から6万人が君の家族、母親、子どもたちを侮辱しているのに、審判団の誰一人として観衆を静めようとしないなら……」

「フランスでは、こういうことが起きた時、ファンにやめるよう呼びかけ、場合によっては試合を中断する段階が来るのは分かっている」。それは起きなかったが、最終的にその夜に最後に笑ったのはゲンドゥージだった。ローマ戦に加え、10月14日のアストン・ビラとのアウェー戦も欠場する。



