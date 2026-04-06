UEFA、バルセロナとアトレティコに不名誉な記録を突きつける

欧州サッカー連盟（UEFA）は、来週水曜日にカンプ・ノウで行われるバルセロナ対アトレティコ・マドリードのUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を、ルーマニア人審判のエステファン・コヴァチが担当すると発表した。

コヴァチ氏（41歳）は欧州トップクラスの審判の一人であり、UEFAからの絶大な信頼を裏付ける輝かしい実績を誇っている。

彼は前回のUEFAチャンピオンズリーグ決勝（インテル対パリ・サンジェルマン）の主審にも選出されており、これにより欧州の3大クラブ大会の決勝戦すべてを裁いた初の審判となった。 2022年のUEFAコンフェレンスリーグ決勝（ローマ対フェイエノールト）、2023-2024シーズンのUEFAヨーロッパリーグ決勝（アタランタ対バイエル・レバークーゼン）、そしてチャンピオンズリーグ決勝である。

さらに、コヴァッチはバルセロナやアトレティコの試合も数多く裁いてきたが、彼が審判を務めた試合では、ラ・リーガや欧州の大会を問わず、どちらのチームも勝利を収めていない。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は、水曜日の試合がコヴァッチにとって今シーズンのチャンピオンズリーグで7試合目となることを報じた。彼はこれまでロヒ・ブランコスの試合を裁いたことはあるが、この大会におけるブルガラーナの試合を裁いたことは一度もない。

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レアル・マドリードは、コヴァチがスペイン国内で最も多く（5試合）指揮を執ったスペインのチームであり、今シーズンは4敗1分けとなっている。

一方、バルセロナに関しては、この対戦がコヴァチ監督にとって同クラブを率いて3度目の対戦となるが、彼の指揮下で勝利を収めたことはまだない。