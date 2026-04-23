UEFA女子チャンピオンズリーグで優勝した米国女子代表選手は誰か？ リンジー・ヒープス、アレックス・モーガンら、UWCLのトロフィーを掲げた米国のスター選手たち

長年にわたり、米国女子代表の多くのスターがヨーロッパでプレーしてきました。NWSLの選手にとって、UEFA女子CLは極めて魅力的な舞台です。そのため、この大会に出場するために大西洋を渡る選手も少なくありません。実際に優勝を経験した選手もいます。

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UWCLのトロフィーを掲げられるのは、ごく一部の選手だけだ。多くのアメリカ代表選手はヨーロッパに長く留まらないため、優勝確率はさらに下がる。それでも、タイトルを獲得した選手もいれば、決勝で敗れた選手もいる。

GOALがUWCLを制したUSWNTのスターたちを振り返ります…

ヨーロッパでプレーしたUSWNTのスター選手は？

ヨーロッパでプレーしたUSWNT選手は多い。先駆者は2005年にリヨンへ移籍したホープ・ソロとアリー・ワグナーだ。当時のリヨンは現在のような女子サッカー界での地位はなく、8度のUWCL制覇は後の話である。 その後もアレックス・モーガン、メーガン・ラピノーがフランスでプレーし、7年間在籍したリンジー・ヒープスも代表的な存在だ。

イングランドは以前からUSWNT選手を受け入れており、2020年のNWSLシーズン短縮を受けてパンデミック中も人気移籍先だった。リーグが通常に戻ると多くの選手が帰国したが、現在もチェルシーのカタリーナ・マカリオやミア・フィッシェルなどがイングランドでプレーしている。

現在は育成リーグ色が強まったスウェーデンのダムアルスヴェンスカンだが、かつては米国女子代表（USWNT）など世界トップ選手が活躍した。2008年には2人の米国人選手がドイツのクラブで欧州制した。

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UEFA女子チャンピオンズリーグで優勝したUSWNT選手は？

選手 優勝年 アリ・クリーガー 2008 ジーナ・レヴァンドフスキ 2008 アレックス・モーガン 2017 リンジー・ホーラン 2022 カタリーナ・マカリオ 2022 エミリー・フォックス 2025 ジェナ・ナイズウォンガー 2025

アリ・クリーガーとジーナ・レヴァンドフスキは2008年、FFCフランクフルト（現アイントラハト・フランクフルト）でスウェーデンのウメオを2試合合計4-3で破り、UEFA女子CLを制した初のアメリカ人選手となった。 当時決勝は2試合制で、2人は両試合にDFとして先発。第1戦はスウェーデンで1－1の引き分け、第2戦はホームで3－2の勝利に貢献した。クリーガーはすでにUSWNTの一員で、同年1月にデビュー。一方レヴァンドフスキが代表で唯一のキャップを得るには、あと7年かかることとなった。

アレックス・モーガンは2017年、リヨンでの短期在籍中にチャンピオンズリーグ制覇を達成し、同大会優勝経験者に名を連ねた。レンタル期間15試合で12得点を挙げ、3冠を獲得。パリ・サンジェルマンとの決勝では先発したが、負傷で23分で交代した。

それから5年後、トリノでの決勝でリヨンはバルセロナを3-1で破り、USWNTのスター、リンジー・ヒープスとカタリーナ・マカリオがタイトルを獲得。マカリオは33分に3点目を決め、クラブの8度目となる欧州制覇を導いた。 2025年にはエミリー・フォックスとジェナ・ナイズウォンガーが加わった。2人はバルセロナを破ったアーセナルでプレーし、フォックスは決勝でフル出場した。

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一方で、決勝で敗れたUSWNTのスターもいる。

この7人に加わる寸前まで行った選手もいる。 メーガン・ラピノーは2013年、リヨンの先発で出場したが、ヴォルフスブルクに1-0で敗れた。翌2014年には、クリステン・プレス、ホイットニー・エンゲン、メーガン・クリンゲンバーグがティレソの一員として出場。ヴォルフスブルクに4-3で敗れ、タイトルを逃している。

レヴァンドフスキは2008年にフランクフルトで優勝し、2012年の決勝ではリヨンに0-2で敗れた。勝っていれば、彼女はUWCLを2度制した唯一のUSWNT選手になっていただろう。

2024年にはホランもリヨンで決勝に進出し、同偉業を狙ったが、ビルバオで行われた決勝でバルセロナがリヨンに2-0で勝ち、2022年の雪辱を果たした。

2003年にフォルトゥナ・ヒョリング、2005年にユルゴーデンで決勝敗退したステイシー・ピアソンとヴィーナス・ジェームズもいるが、2人ともUSWNTのシニア代表経験はない。

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2025-26シーズン、UEFA女子CLを制するのはどのUSWNTスターか？

25-26シーズンには多くのUSWNT選手が参戦し、準決勝に進んだのは4人。うち1人は昨年アーセナルで優勝したフォックス、残り3人はリヨンに所属している。 ヒープスは数年にわたり同クラブの主力として活躍し、今夏には代表チームメイトのリリー・ヨハネスとコービン・シュレイダーも加入した。

今季準決勝でアーセナルとリヨンが対戦するため、5月のUWCL決勝には少なくとも1人のアメリカ人選手が進出する。両チームは昨年も同じラウンドで対戦し、アーセナルはホームの第1戦を2-1で落としたが、合計5-3で勝利した。

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