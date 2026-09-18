UEFA係数ランキング：オランダは悪夢の1週間を経て、トルコに追い抜かれることを警戒しなければならない

オランダはUEFAの係数ランキングに関して厳しい結果となった。フェイエノールトは先週、チャンピオンズリーグでバルセロナに1-5で敗れ、ヨーロッパリーグではAZとNECも黒星を喫した。PSVだけがシャフタール・ドネツク戦（1-1）で勝ち点1を手にしたオランダ勢となった。

ランキング6位のポルトガルは、目立った結果を残した。2部のトレエンセがリレストロムSKを相手に1-2で勝利するサプライズを起こした。7位のベルギーは、ユニオン・サン＝ジロワーズがヴィクトリア・プルゼニに0-3で勝利したことで0.400ポイントを獲得した。一方でベルギー勢には痛手もあり、アンデルレヒトはオリンピック・リヨンに1-2で敗れた。

オランダを追うトルコも、ヨーロッパリーグ開幕で同じく0.400ポイントを積み上げた。ベシクタシュはオリンピック・マルセイユに4-1の快勝を収めた。これにより、オランダのトルコに対するリードは2.287ポイントしかなくなった。

今後オランダがさらに順位を下げ、トルコに抜かれるようなことがあれば、フリーエンデンロテライ・エールディビジ2位のクラブがチャンピオンズリーグのどの予選ラウンドから参戦するかに影響が及ぶ。その場合、2位クラブに与えられるヨーロッパリーグ出場保証も消滅する。いずれにしても、今季の王者だけがチャンピオンズリーグ本戦にストレートインできる。

オランダは昨季、6位の座をポルトガルに明け渡し、さらに2021-22シーズンの好成績分もすでに消滅している。ポルトガルは視界の外に去り、ベルギーも今季中に逆転できる相手ではなくなった。したがって今季は、ランキングでトルコを上回って終えることが何より重要になる。

そのうえで、アヤックスとFCトゥウェンテがカンファレンスリーグのリーグフェーズで結果を残すことも重要だ。アヤックスは10月15日にハイドゥク・スプリト戦で欧州での戦いをスタートする。FCトゥウェンテは同日にスイスのFCトゥーンをホームに迎える。

UEFA係数ランキング最新順位

6. ポルトガル（65.750ポイント）

7. ベルギー（59.450ポイント）

8. オランダ（52.562ポイント）

9. トルコ（50.275ポイント）