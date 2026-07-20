UEFAはFIFAと対立し、ボイコットを実施している

英紙『ザ・タイムズ』によると、UEFAのチェフェリン会長はスペイン対アルゼンチンのW杯決勝をボイコットした。これはUEFAとFIFAの緊張関係によるもの。

背景には、ラウンド16米ベルギー戦を前にしたフォラリン・バログン騒動がある。ASモナコ所属の米FWバログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードを受け、ベルギー戦の出場停止が決定したはずだった。

しかし、バログンは通常通り出場した。FIFAは「FIFA懲戒規定」第27条に基づき、12か月間の出場停止処分を一時停止すると決定。

FIFAは7月5日、公式声明で「今後1年以内に同様の反則を犯した場合、今回の出場停止が遡及適用される」と説明した。

ベルギーサッカー協会は異議を申し立てたが却下された。この決定には世界中のファンや選手、専門家から強い批判が寄せられた。

UEFAは「理解不能かつ不当」と批判し、FIFAが自動出場停止規則から逸脱して「一線」を越えたと主張した。

UEFAは、この先例が大会の公正性と信頼性を損なう恐れがあると警告した。

『ザ・タイムズ』紙は、バログン騒動がUEFAとFIFAの緊張関係の一因に過ぎないと指摘する。セフェリン会長は、米国がW杯前にソマリア人審判オマル・アルタン氏の入国を拒否した件にも不満を表明していた。

さらにUEFA内部では、イランへの対応、追加の水分補給時間、ハーフタイムショーのためのハーフタイム延長、大会中に導入された変動制チケット価格などにも不満が噴出している。