UEFAは、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が謝罪したにもかかわらず、発表済みのFIFA主催大会の全面ボイコットを維持する。欧州サッカー連盟は声明で、以前に示した条件はいまだ満たされていないとしている。

UEFAは、物議を醸していたFIFAの投資計画を完全に撤回するよう求めていた。加えて、主要大会をめぐる商業権の改革を試みる同様の動きが今後防がれることについての保証も要求していた。

「UEFA加盟協会は、FIFA主催大会への不参加に関する条件について極めて明確だった」と欧州連盟は記している。UEFAによれば、世界サッカー連盟はそれに十分応じていないという。

「これらの条件は満たされていない」と声明は続ける。「さらに、UEFAは土曜日、ジャンニ・インファンティーノ会長体制への信頼を失ったことを極めて明確にした。この立場に変更はない」

このボイコットは男女のすべてのワールドカップに適用され、クラブワールドカップも含まれる。この決定は早くも大きな影響を及ぼす可能性がある。というのも、9月5日にポーランドでU-20女子ワールドカップが開幕し、そこには欧州の国々も参加するからだ。

インファンティーノ会長は水曜日、ラバトでの緊急会合の場で一連の経緯について謝罪した。それでも、すでに撤回されたFIFAのワールドカップをめぐる商業権の運営方法を変更する計画は、同会長の立場を著しく弱めている。

この提案に反対したのはUEFAだけではない。北中米カリブ海サッカー連盟のCONCACAF、そしてアジアサッカー連盟のAFCも、世界サッカー連盟の計画を退けた。

UEFAとKNVBは、いずれも56歳のFIFA会長との信頼関係が破綻したと述べている。さらにセルビア、スウェーデン、ウェールズは、2027年のインファンティーノ会長再選の可能性に対する支持を撤回した。