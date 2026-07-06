UEFAはFIFAを痛烈に批判した。欧州サッカー連盟は、フォラリン・バログンのレッドカード取り消しという決定に驚いている。

FIFAは日曜夜、米国対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）で退場したバログンがベルギーとのラウンド16に出場できると突如発表した。

ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏や『ニューヨーク・タイムズ』紙は、この決定がドナルド・トランプ大統領からFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長への電話が原因だと報じた。

UEFAは「日曜日に下された、バログン選手へのレッドカードに伴う1試合の出場停止を1年間の試験期間として一時停止するという決定は、あらゆる限界を超えている」と批判した。

「サッカーは他のスポーツと同様に、公正で透明なルールに基づく。今回のケースに解釈の余地はない。」

レッドカード後の1試合出場停止は裁量ではなく規則に基づくものであり、例外は認められない。大会中に他の選手が出場停止を消化している最中であることから、この原則はより厳格に守られるべきだ」とUEFAは続けた。

「規則の遵守が守護者たちによってもはや保証されなくなれば、競技の公正性が脅かされ、大会の信頼性が損なわれる。」

「このような決定は大会中に先例となり、今後同様の状況でも同じ扱いを受けることになり、大会にとって不利益となる」とUEFAは続けた。

サッカーが世界中で愛されるのは、素晴らしいスポーツであり、どこでも同じルールでプレーされるからだ。大会は孤立せず、特にワールドカップはスポーツ全体に好影響も悪影響も及ぼす。

「我々は、このような前代未聞で理解に苦しむ不公正な決定に対し、強い不信感を表明する。」











