UEFAがFIFAに対抗する計画を立ち上げようとしているものの、その構想はいまだ全面的な支持を得られていないことが、Skyの報道で明らかになった。というのも、欧州で最初に、ジャンニ・インファンティーノ会長の物議を醸しているワールドカップ計画に同意する国が現れたためだ。

その計画によると、FIFAはワールドカップの商業権を新会社「FIFA Forward Enterprise」に移管したい考えだ。その後、外部投資家がその企業の持ち分を取得できるようになる。世界サッカー連盟は、9月19日までにこの提案に同意した場合、加盟する211の協会に4000万ドルを支給すると約束している。

チェコサッカー協会の会長ダビド・トルンダは、とりわけ利点が大きいと見ている。「私は、ジャンニ・インファンティーノとそのチームとの緊密な協力が、チェコサッカーにもたらす実利的なメリットを見ている」と、彼はSkyに語った。「もちろん、さらに詳細は必要だ。しかし個人的には、FIFAの意向がもたらす前向きな影響を感じている」

トルンダによれば、この追加資金はチェコにおけるアマチュアサッカーやサッカーインフラの発展に充てることができるという。チェコ協会の理事会は8月11日にこの提案を正式に協議する予定だが、会長はすでに自身の立場を明確に定めているようだ。

チェコからの支持は、UEFAや複数の各国協会から噴出している激しい批判とは著しい対照を成している。UEFAは以前、この計画は「決して越えてはならなかった一線を越えている」と述べていた。オランダサッカー協会もまた極めて批判的な反応を示し、FIFAの計画に懸念を表明していた。

The Timesによると、サッカー界の内部では、期限までに同意した場合にのみ協会が満額の支給を受ける権利を持つことになるとして、「露骨な買収」とまで呼ばれているという。さらに、UEFAと北中米カリブ海サッカー連盟CONCACAFは、この計画が強行された場合、将来のワールドカップをボイコットする可能性まで検討しているとされる。

チェコの支持は、欧州協会を足並みのそろった状態にまとめたいUEFAにとって、大きな痛手となる可能性がある。さらに多くの国がインファンティーノ支持に回れば、物議を醸すこの計画に対抗する共同戦線は、早い段階で崩れ始める恐れがある。