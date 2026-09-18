サッカー界の大国と国際サッカー連盟（FIFA）との対立が激化している。欧州サッカー連盟（UEFA）と北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に対して公式書簡を送り、FIFAの現金準備金から211の加盟協会それぞれに対し、少なくとも1000万ドルを配分するよう求めた。

この動きは、統括団体間で燃え上がる声明合戦と衝突における最新の一幕であり、インファンティーノ会長が最近提示し、後に撤回を余儀なくされた民間投資計画「FIFAの機関向けプロジェクト」の提案に対する直接的な反応である。この計画は、ワールドカップを含むすべての大会の商業権とチケット権を管理する新会社の設立を目指し、その株式の21％を投資会社に売却するというものだったが、各国協会からの広範な拒否を受け、わずか4日後に取り下げられた。

「BBCスポーツ」は、UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長とCONCACAFのビクトル・モンタリアーニ会長が署名した共同書簡の写しを入手した。書簡では、FIFAが財政期（2023～2026年）を約60億ドルの準備金をもって終える見通しであり、これは2030年ワールドカップ終了までに必要とされる額をはるかに上回る金額であることが説明されている。

両連盟は、財政期（2027～2030年）中に各国内協会に対して少なくとも1000万ドルを利用可能とし、それをインフラへの投資とサッカー競技の発展にのみ充てるよう求めた。両者は、この「準備金の例外的な放出」がFIFAに総額約21億1000万ドルの負担をもたらし、通常の定期的な資金供与に上乗せされる形になると強調した。

この二重の動きは、イングランドサッカー協会会長でありFIFA副会長でもあるデビー・ヒューイット氏が、インファンティーノ会長とマティアス・グラフストローム事務総長に宛てて送った強い口調の書簡から1日後に重なった。書簡では、撤回された投資計画に関するすべての文書の開示を求めるとともに、来る10月15日に予定されているFIFA評議会の会合を前に、ワールドカップ期間中のアメリカ人FWフォラリン・バログンの出場停止処分取り消しに関して、評議会への書面による説明を提出するよう要求している。

なお、ジャンニ・インファンティーノ氏は来る3月に4期目の立候補を準備しており、一方で対立候補や会長職を志す者が代替候補を擁立するために与えられた期限は、来る11月18日をもって終了する。

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