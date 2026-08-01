UEFAが動き、インファンティーノ会長の解任を要求へ　連盟が不信任動議を提出

UEFAは声明で、ジャンニ・インファンティーノをあらためて痛烈に批判した。欧州サッカー連盟は、このスイス人に対して「すべての信頼」を失ったとしている。UEFAはFIFA会長を「約束を破った」と非難し、『The Times』によれば不信任動議を提出する方針だ。

先週、インファンティーノはFIFAがワールドカップの商業権を新会社「FIFA Forward Enterprise」に移管したいと発表した。外部投資家はその後、この企業の持ち分を取得できることになっていた。

世界サッカー連盟は、9月19日までにこの提案に同意した加盟211協会に対し、4000万ドルを支払うと約束していた。これに対し、UEFAやKNVBなどから怒りの反応が相次いだ。インファンティーノはその後、この計画を撤回した。

しかし、それでもUEFAにとっては不十分だった。UEFAは土曜日、厳しい声明を発表した。「UEFAは、FIFAがワールドカップを含む自らの大会の一部を民間企業に売却する計画を撤回した決定を歓迎する」

「この提案は、サッカーの保護に取り組むUEFA加盟の各国協会、そして世界中の大小さまざまな多くの連盟・大陸連盟によって満場一致で拒否された」と同連盟は続けた。

「匿名の人物によって考案され、拙速に進められ、しかもこのスポーツにとっての有益性が疑わしい秘密の計画と、これ以上このような形で付き合っていくことはできない。責任者を特定し、責任を問わなければならない」

「今後数日から数週間のうちに、UEFAが加盟協会とともに、また他の大陸連盟と緊密に連携しながら、なぜこのようなことが起き得たのかを検証し、同じことが二度と起きないようにするための計画を策定するのは当然のことだ。その評価は徹底的かつ根本的なものでなければならない。いかなる選択肢も排除されるべきではない。現在のFIFA指導部は、UEFAの信頼を失っただけでなく、サッカーファミリーの他の多くのメンバーの信頼も失っている」とUEFAは続けた。

「ジャンニ・インファンティーノは2016年、自身を会長に選ぶようFIFA加盟協会に信任と票を求めた際、透明性を持つこと、そして各国協会の資金とFIFAの資金はサッカーの発展のために使われるべきであり、それ以外の目的のためではないと述べていた」

「彼はその2つの約束のいずれも果たしていない。彼が画策し、押し通そうとしたこの恥ずべき裏取引は、透明性とはほど遠いものだった」と、UEFAはこの物議を醸す計画に強く反応した。

「UEFAは直ちに、世界中、そしてスポーツ界全体のパートナーおよび関係者と連携し、既存のFIFA Forwardプログラムを通じて資金を分配する新たな方法を提案していく」

「彼の計画の撤回は、スポーツ界全体にとっての勝利だ。だが、これで話が終わってはならない。この提案は撤回された。FIFAへの信頼を回復するという課題は、まだ始まったばかりだ」。『The Times』によれば、UEFAはインファンティーノに対する不信任動議を提出する方針だ。