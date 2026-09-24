ドイツは木曜夜、事前に発表されていた緑色のユニフォームではオランダ戦に臨まない。UEFAがドイツサッカー連盟にこの特別なレトロシャツの使用を禁じたため、ディー・マンシャフトはヨハン・クライフ・アレーナで黒のユニフォームを着用することになる。

ドイツサッカー連盟は今週初め、オランダ代表との一戦に向けて特別に用意されていた緑色のユニフォームの画像を公開していた。このシャツは、西ドイツが1990年にワールドカップを制した際のユニフォームを踏まえたものだった。

しかし、この目を引くシャツでの試合はひとまず実現しない見通しだ。複数のドイツメディアによると、このユニフォームはUEFAが試合用キットに定める規定を満たしていないという。

問題のひとつはシャツの袖にある。そこには、義務付けられているネーションズリーグのロゴを適切な形で付けるためのスペースが不十分だという。

さらに、報道によれば胸部分の背番号も欠けている。これによっても、このレトロユニフォームは欧州サッカー連盟のいわゆるキット・レギュレーションズに適合していない。

そのためUEFAは、オランダ戦で緑色のシャツを着用する許可を出さなかった。ドイツはアムステルダムでのこの一戦に向け、短期間で別のユニフォームを用意せざるを得なくなった。

その結果、ドイツ代表は上下ともに黒のユニフォームでキックオフを迎えることになる。これにより、1990年の世界制覇に捧げられた事前発表済みのオマージュは、オランダ対ドイツの試合では街中の光景から姿を消すことになる。

オランダとドイツは木曜夜20時45分、ヨハン・クライフ・アレーナで対戦する。デビュー戦を迎えるシャビ監督のチームは、見慣れたオレンジ色のホームユニフォームで臨む。















