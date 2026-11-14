【11月14日】U21日本代表 スペイン戦の放送・見逃し配信予定｜サッカー親善試合

U-21日本代表の国際親善試合が日本時間2026年11月14日(土)に開催され、U-21日本代表とU-21スペイン代表が対戦。

本記事では、日本vsスペインの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

日本vsスペイン｜試合日程・キックオフ時間

日本vsスペインは、日本時間11月14日(土)にスペインのアルメンドラレホにある、エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラで開催。

大会：国際親善試合

日時：2026年11月14日(土)3:00キックオフ／日本時間

対戦：U-21日本代表vs U-21スペイン代表

会場：エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラ

日本vsスペイン｜放送・配信予定

国際親善試合の日本vsスペインは『ABEMA』がライブ＆見逃し配信を行う。

※スケジュールは変更の可能性あり

日本vsスペインのおすすめ視聴方法

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