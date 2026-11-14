【11月14日】U21日本代表 スペイン戦の放送・見逃し配信予定｜サッカー親善試合

U-21日本代表の国際親善試合が日本時間2026年11月14日(土)に開催され、U-21日本代表とU-21スペイン代表が対戦。
本記事では、日本vsスペインの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
日本vsスペイン｜試合日程・キックオフ時間
日本vsスペインは、日本時間11月14日(土)にスペインのアルメンドラレホにある、エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラで開催。
- 大会：国際親善試合
- 日時：2026年11月14日(土)3:00キックオフ／日本時間
- 対戦：U-21日本代表vs U-21スペイン代表
- 会場：エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラ
日本vsスペイン｜放送・配信予定
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※スケジュールは変更の可能性あり
日本vsスペインのおすすめ視聴方法
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