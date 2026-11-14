あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
フレンドリーU21
team-logoスペインU-21
team-logo日本U21
U21日本代表の国際親善試合をABEMAで無料ライブ配信！プレミアム登録で快適視聴
Yuta Tokuma
協力：

【11月14日】U21日本代表 スペイン戦の放送・見逃し配信予定｜サッカー親善試合

フレンドリーU21
スペインU-21 対 日本U21
スペインU-21
日本U21

【Uｰ21日本代表放送予定】国際親善試合、U-21日本代表対U-21スペイン代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

U-21日本代表の国際親善試合が日本時間2026年11月14日(土)に開催され、U-21日本代表とU-21スペイン代表が対戦。

U-21日本代表国際親善試合を無料生配信＆見逃し配信有り！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

本記事では、日本vsスペインの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

日本vsスペイン｜試合日程・キックオフ時間

日本vsスペインは、日本時間11月14日(土)にスペインのアルメンドラレホにある、エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラで開催。

  • 大会：国際親善試合
  • 日時：2026年11月14日(土)3:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：U-21日本代表vs U-21スペイン代表
  • 会場：エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラ
U-21日本代表国際親善試合を無料生配信＆見逃し配信有り！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

日本vsスペイン｜放送・配信予定

国際親善試合の日本vsスペインは『ABEMA』がライブ＆見逃し配信を行う。

ABEMA（無料中継）

プレミアム登録がおすすめ

※スケジュールは変更の可能性あり

U-21日本代表国際親善試合を無料生配信＆見逃し配信有り！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

日本vsスペインのおすすめ視聴方法

【ABEMA】U-21日本代表海外遠征の2試合を無料ライブ中継！

ABEMA-u21-japan-202611ABEMA

「ABEMA（アベマ）」では、ロス五輪へ向けた現在地を測る、U-21日本代表の海外遠征シリーズ2試合をABEMAで無料生中継！

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

U-21日本代表国際親善試合を無料生配信＆見逃し配信有り！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー