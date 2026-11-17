U-21日本代表の国際親善試合が日本時間2026年11月18日(水)に開催され、U-21日本代表とU-21エジプト代表が対戦する。

本記事では、日本vsエジプトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

日本vsエジプト｜試合日程・キックオフ時間

日本vsエジプトは、日本時間11月18日(水)にエジプトのカイロにある、ペトロスポルト・スタジアムで開催される。

大会：国際親善試合

日時：2026年11月18日(水)1:00キックオフ／日本時間

対戦：U-21日本代表vs U-21エジプト代表

会場：ペトロスポルト・スタジアム

日本vsエジプト｜放送・配信予定

国際親善試合の日本vsエジプトは『ABEMA』がライブ＆見逃し配信を行う。

※スケジュールは変更の可能性あり

日本vsエジプトのおすすめ視聴方法

【ABEMA】U-21日本代表海外遠征の2試合を無料ライブ中継！

ABEMA

「ABEMA（アベマ）」では、ロス五輪へ向けた現在地を測る、U-21日本代表の海外遠征シリーズ2試合をABEMAで無料生中継！

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

日本vsエジプト チーム情報

成績

両チームの対戦成績