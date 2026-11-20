DAZNがU-21 Jリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンのU-21 Jリーグを全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 年間プランがお得 今すぐ登録

2026/27 U-21 Jリーグ交流戦ラウンド第2節が、11月21日(土)・22日(日)に開催される。

本記事では、11月21日(土)・22日(日)のU-21 Jリーグデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

U-21 Jリーグ交流戦ラウンド第2節の試合日程・放送/配信予定

U-21 Jリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

2026/27 U-21 Jリーグ交流戦ラウンドは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や地上波、BS/CS放送はない。

U-21Jリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのU-21 Jリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】単月視聴におすすめ！DAZN月額最安値・ポイント還元でお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN

シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。