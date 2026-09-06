【U20女子W杯2026】ヤングなでしこのメンバーは？背番号・登録選手・所属クラブ一覧

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026に臨むU-20日本女子代表(ヤングなでしこ)には、国内外で活躍する若手選手が名を連ねる。

本記事では、U20ヤングなでしこのW杯登録メンバー、背番号、ポジション、所属クラブを一覧で紹介する。

U20ヤングなでしこ(女子日本代表) W杯メンバーリスト・背番号は？

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026に臨むU-20日本女子代表(ヤングなでしこ)の登録メンバーは21名。ゴールキーパー(GK)3名、フィールドプレイヤー(FP)18名が選出されている。

大会開幕直前の9月3日には選手変更が発表され、当初背番号10で登録されていた板村真央(リバプールFC)が離脱。代わって松澤実来(神奈川大)が追加招集され、背番号10を着用する。

背番号 選手名 ポジション 所属 1 岩崎 有波 GK ノジマステラ神奈川相模原 2 青木 夕菜 FP 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3 朝生 珠実 FP 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4 太田 美月 FP INAC神戸レオネッサ 5 本田 悠良 FP 日体大SMG横浜 6 古田 麻子 FP 帝塚山学院大 7 松永 未夢 FP 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 8 樋口 梨花 FP ちふれASエルフェン埼玉 9 田子 夏海 FP セレッソ大阪ヤンマーレディース 10 松澤 実来 FP 神奈川大 11 津田 愛乃音 FP マイナビ仙台レディース 12 石田 ひなは GK サンフレッチェ広島レジーナ 13 福島 望愛 FP JFAアカデミー福島 14 眞城 美春 FP 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 15 鈴木 温子 FP 日体大SMG横浜 16 原 ひばり FP ちふれASエルフェン埼玉 17 佐野 杏花 FP JFAアカデミー福島 18 佐藤 百音 FP RB大宮アルディージャWOMEN 19 栗本 悠加 FP 筑波大 20 中村 心乃葉 FP セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18 21 名和 咲香 GK セレッソ大阪ヤンマーレディース

※当初背番号10で登録されていた板村真央は離脱し、松澤実来が追加招集された。

【U20女子W杯】ヤングなでしこの大会スケジュールは？

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026で、U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)はグループDに所属。ニュージーランド、アメリカ、イタリアとの3試合を戦う。

グループステージはすべてポーランド・ウッチのStadion Miejski ŁKS Łódźで開催され、日本は9月6日(日)のニュージーランド戦を皮切りに、10日(木)にアメリカ、12日(土)にイタリアと対戦する。

グループリーグを突破するとラウンド16へ進み、以降は準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝が行われる。

グループD 第1戦：9月6日(日)22:00 日本 vs ニュージーランド(現地15:00)

グループD 第2戦：9月10日(木)1:00 日本 vs アメリカ(現地9月9日18:00)

グループD 第3戦：9月12日(土)22:00 日本 vs イタリア(現地15:00)

ラウンド16：9月16日(水)～18日(金)

D組1位通過の場合：9月17日(木)1:30 D組2位通過の場合：9月18日(金)1:30

準々決勝：9月19日(土)～21日(月)

準決勝：9月23日(水)～24日(木)

3位決定戦：9月27日(日)1:00

決勝：9月28日(月)1:00

【U20女子W杯】ヤングなでしこの中継予定は？

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026に出場するU-20日本女子代表(ヤングなでしこ)の試合は、日本国内ではDAZNで無料ライブ配信される。

大会全試合がDAZNで無料配信される予定で、有料プランに加入していなくてもリアルタイムで視聴可能だ。

視聴にはアカウント登録が必要となる場合があるため、試合前にログインや視聴環境を確認しておきたい。

項目 内容 大会 FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026 配信サービス DAZN 配信形式 大会全試合を無料ライブ配信

DAZNのおすすめ視聴方法

U-20女子ワールドカップ2026は、DAZN(ダゾーン)がライブ配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN

U20女子ワールドカップは無料で全試合中継されるが、シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】単月視聴におすすめ！DAZN月額最安値・ポイント還元でお得

DMM

U20女子ワールドカップだけでなくDAZNのコンテンツをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可