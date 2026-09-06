U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)がFIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026に臨む。

本記事では、U20女子W杯2026の日本戦中継予定を紹介する。

【U20女子W杯】ヤングなでしこの試合日程は？

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026では、U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)がグループDでニュージーランド、アメリカ、イタリアと対戦する。

グループステージ3試合はいずれもポーランド・ウッチのStadion Miejski ŁKS Łódźで開催。初戦のニュージーランド戦は9月6日(日)22:00、第2戦のアメリカ戦は9月10日(木)1:00、第3戦のイタリア戦は9月12日(土)22:00にキックオフ予定だ。

グループステージを突破した場合はラウンド16へ進出し、その後は準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝へと続く。ヤングなでしこは2018年大会以来となる2度目の世界一を目指す。

ラウンド 日程 対戦カード・備考 グループD 第1戦 9月6日(日)22:00(現地15:00) 日本 vs ニュージーランド グループD 第2戦 9月10日(木)1:00(現地9月9日18:00) 日本 vs アメリカ グループD 第3戦 9月12日(土)22:00(現地15:00) 日本 vs イタリア ラウンド16 9月16日(水)～18日(金) D組1位：9月17日(木)1:30／D組2位：9月18日(金)1:30 準々決勝 9月19日(土)～21日(月) グループステージ突破後、勝ち進んだ場合 準決勝 9月23日(水)～24日(木) 準々決勝を突破した場合 3位決定戦 9月27日(日)1:00(現地9月26日18:00) 準決勝で敗れた場合 決勝 9月28日(月)1:00(現地9月27日18:00) 準決勝を突破した場合

【U20女子W杯】ヤングなでしこ試合の地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026に出場するU-20日本女子代表(ヤングなでしこ)の試合は、地上波テレビ、BS、CSでの放送予定はない。

日本国内では、グループステージ第1戦から第3戦を含む大会全試合がDAZNで無料ライブ配信される予定だ。

そのため、ヤングなでしこの試合をリアルタイムで視聴する場合は、テレビ放送ではなくネット配信を利用する形となる。

DAZNでは有料プランに加入していなくても無料でライブ視聴できるため、試合前に視聴環境を確認しておきたい。

視聴方法 放送・配信 備考 地上波テレビ × 放送予定なし BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし DAZN 〇 大会全試合を無料ライブ配信

DAZNのおすすめ視聴方法

U-20女子ワールドカップ2026は、DAZN(ダゾーン)がライブ配信する。

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