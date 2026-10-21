U17女子W杯 日本vsフランスはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定

FIFA U-17女子ワールドカップが開幕。6大会ぶりの優勝を目指すU-17女子日本代表（リトルなでしこ）は、グループDに入り、ザンビア、フランス、ベネズエラと対戦する。

本記事では、リトルなでしこのFIFA U-17女子ワールドカップ2戦目、フランス戦の試合日程、キックオフ時間、放送・配信予定を紹介する。

リトルなでしこのU-17女子ワールドカップ2026 フランス戦はいつ？

U-17女子日本代表（リトルなでしこ）は、FIFA U-17女子ワールドカップ モロッコ2026第2戦、グループD第2節でU-17女子フランス代表と対戦。試合は現地時間2026年10月21日(水)午後3時にキックオフ予定。日本は現地よりも9時間進んでいるため、日本時間2026年10月22日(木)午前0時にキックオフを迎える。

試合は、モロッコのサレにあるモハメド6世フットボールアカデミー（ピッチ2）で開催される。

大会名：FIFA U-17女子ワールドカップ モロッコ2026

ラウンド：グループD第2節

対戦カード：U-17女子日本代表vsU-17女子フランス代表

開催日時：日本時間2026年10月22日(木) 0:00

試合会場：モハメド6世フットボールアカデミー（ピッチ2）

リトルなでしこのU-17女子ワールドカップ フランス戦の放送・配信予定

U-17女子日本代表（リトルなでしこ）のFIFA U-17女子ワールドカップ初戦のザンビア戦を含むFIFA U-17女子ワールドカップ モロッコ2026の全試合はは、ネット『DAZN』が無料ライブ配信する。

その他の配信プラットフォームや地上波・衛星放送によるテレビ中継は予定されていない。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット 全試合無料ライブ配信 地上波放送 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

※放送・配信予定は変更の可能性あり

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