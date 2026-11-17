サッカー日本代表は11月17日(火)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本vsパラグアイを視聴できる日本テレビ、U-NEXT、TVerの違いやおすすめ視聴方法を紹介する。

日本vsパラグアイはどこで見られる？視聴先を比較

日本時間11月17日(火)22:10キックオフ予定の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で全国生中継、ネット『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信される。

視聴先 形態 月額 中継内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 月額プラン：2,189円(税込)

サッカーパック：2,600円(税込) ・2チャンネルで配信

・ライブ＆見逃し配信

[11/17(火)21:25-] 日本テレビ系列 地上波テレビ - 全国生中継

[11/17(火)22:05-] TVer ネット - 日本テレビ系列の同時配信

※すべて日本時間。

パラグアイ戦は日テレ・TVerで無料視聴できる？

日本vsパラグアイは、11月17日(火)22:05から『日本テレビ系列』で全国生中継される。『TVer』でも日本テレビ系列の中継を同時配信する。

『日本テレビ系列』および『TVer』はいずれも視聴環境さえあれば無料で視聴することが可能だ。

パラグアイ戦はU-NEXTで見られる？無料トライアルと見逃し配信

『U-NEXT』では、日本vsパラグアイを「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類で配信する。どちらも21:25から事前番組が始まり、この試合が日本代表でのラストマッチとなる森保一監督や選手へのインタビュー映像なども予定されている。

「全力応援解説LIVE」は元日本代表選手らと試合を応援する中継で、「徹底分析解説LIVE」はフォーメーションや戦術面の解説に重点を置いた中継となるとのこと。試合終了後、1年間は見逃し配信も視聴可能だ。

視聴には「U-NEXT月額プラン(31日間無料トライアル)」または「U-NEXTサッカーパック」への加入が必要だが、「月額プラン」は31日間無料トライアル期間が設けられている。

中も視聴可能。期間内に解約すれば月額料金は発生せず、継続した場合は月額2,189円(税込)で自動更新される。

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。