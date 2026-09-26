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20260922 maika miura(C)Getty images
【アジア競技】バスケ女子決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バスケットボール女子日本代表vs韓国代表の地上波TBS中継・U-NEXT配信は？アジア大会2026決勝

【日韓戦】アジア大会2026の女子バスケットボール競技決勝、日本代表vs韓国代表の地上波TBS放送、U-NEXT配信はある？中継スケジュールを紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール競技決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。

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本記事では、日本vs韓国の試合日程、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子決勝 日本vs韓国の試合日時

アジア大会2026女子バスケットボール決勝の日本vs韓国は、2026年9月26日(土)に行われる。

ティップオフは19:20予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

女子バスケットボール 決勝

開始日時

2026年9月26日(土)19:20

対戦カード

日本代表 vs 韓国代表

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

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バスケ女子日本vs韓国の地上波TBS中継・U-NEXT配信は？

日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ＆見逃し配信を行う。

地上波『TBS系列』では同時間帯にアジア大会の別競技の中継が予定されており、バスケ女子決勝の放送予定は番組表に記載されていない。したがって、『TVer』による同時配信も行われない。

放送・配信サービス

放送・配信予定

開始時間

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

独占ライブ配信・見逃し配信

19:00～

TBS系列

×

-

TVer

×

-

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バスケ女子日本代表の決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信に対応し、試合終了後は見逃し配信も予定されている。

月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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【ボクシング】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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