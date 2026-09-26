第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール競技決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。

本記事では、日本vs韓国の試合日程、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子決勝 日本vs韓国の試合日時

アジア大会2026女子バスケットボール決勝の日本vs韓国は、2026年9月26日(土)に行われる。

ティップオフは19:20予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子バスケットボール 決勝 開始日時 2026年9月26日(土)19:20 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 会場 愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

バスケ女子日本vs韓国の地上波TBS中継・U-NEXT配信は？

日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ＆見逃し配信を行う。

地上波『TBS系列』では同時間帯にアジア大会の別競技の中継が予定されており、バスケ女子決勝の放送予定は番組表に記載されていない。したがって、『TVer』による同時配信も行われない。

放送・配信サービス 放送・配信予定 開始時間 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 独占ライブ配信・見逃し配信 19:00～ TBS系列 × - TVer × -

バスケ女子日本代表の決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信に対応し、試合終了後は見逃し配信も予定されている。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。