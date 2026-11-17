サッカー日本代表は11月17日(火)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本vsパラグアイのU-NEXTライブ配信・見逃し配信の視聴方法や中継予定を紹介する。

日本vsパラグアイはU-NEXTでライブ配信！

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、『U-NEXT』でライブ配信される。日本時間22:10キックオフ予定で、『U-NEXT』は21:25から事前番組を配信する。

『U-NEXT』では、日本代表OBらが出演する「全力応援解説LIVE」と、戦術分析を中心とした「徹底分析解説LIVE」の2種類を用意。前者は岡野雅行氏、久保竜彦氏、中澤佑二氏、マリンボブ氏、後者は戸田和幸氏、林舞輝氏が解説を担当する。

※すべて日本時間。

※配信スケジュールや出演者は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsパラグアイのU-NEXT見逃し配信はある？

日本代表vsパラグアイ代表は、『U-NEXT』で試合終了後の見逃し配信にも対応する。視聴可能期間は試合終了後から1年間と伝えられている。

見逃し配信も「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者が対象。月額プランの31日間無料トライアル中も視聴可能となっている。

また、『U-NEXT』の各プランではライブ配信中に手前に巻き戻して再生する追っかけ再生の機能も利用可能だ。

日本vsパラグアイの中継予定

日本vsパラグアイは、地上波『日本テレビ系列』が11月17日(火)22:05から全国生中継する。ネットでは『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行い、『TVer』も『日本テレビ系列』の中継を同時配信する。

なお、『日本テレビ系列』による試合の録画中継は予定されていない。

チャンネル 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ＆見逃し配信

[11/17(火)21:25-] 日本テレビ系列 全国生中継

[11/17(火)22:05～] TVer 日本テレビ系列の同時配信

※すべて日本時間。

※放送・配信内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は日本テレビ系列およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、日本vsパラグアイは森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。