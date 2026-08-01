U-NEXTの通信サービス「U-NEXT MOBILE」が、ギガ増量キャンペーンを実施している。

本記事では、ギガ増量キャンペーンの内容や期間、利用方法を紹介する。

U-NEXTモバイルならセットで実質スマホ代が月300円！

「U-NEXT MOBILE」は、スマートフォンなどで利用できる通信サービスで、『U-NEXT』の各プランとあわせて利用することでさらにお得になるのが特徴だ。基本月額料は1,800円(税込)となっているが、ドラマや映画・アニメなどが見られる『U-NEXT』月額プランに毎月付与される1,200円分のポイントを支払いに利用することが可能に。セット割引でも-300円となるため、すべて利用した場合の「U-NEXT MOBILE」は月々実質300円(税込)となる。

項目 料金 U-NEXT MOBILEの基本料 月額1,800円 セット割 月々300円引き

（U-NEXT月額プランまたはサッカーパック加入で適用） U-NEXT月額プランの付与ポイント 毎月1,200円分 U-NEXT MOBILEの合計額

※月額プラン付与ポイント＆セット割利用時 1,800-300-1,200円

＝月々300円

※価格はすべて税込み。

※U-NEXT月額プランは月額2,189円(税込)。

U-NEXTモバイル ギガ増量キャンペーンの期間・利用方法

「U-NEXT MOBILE」は月々の基本通信容量が20GBで提供されてきたが、2026年7月31日(金)より増量キャンペーンを実施。10GBが追加付与され、合計で月々30GBが付与されることとなった。

なお、キャンペーンの終了日は未定。対象者は「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーとなっているため、特別な手続きなどは必要なく、7月31日以降に迎える更新日から自動的に特典が適用される。

ギガ増量特典の内容一覧

対象者：「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべての方

特典内容：プランの基本通信容量20GBに、10GBを追加付与

実施期間：2026年7月31日～（終了日未定）

新規お申し込みの方：申し込み日に関わらず、7月31日以降に開通手続きをされた方は、初月より特典が適用

契約中の方：7月31日以降に迎える更新日より、特典が適用

利用方法：手続不要でキャンペーン期間中に自動適用

※ギガのストック上限は100GB。上限を超えた分は、古いギガから消失。

U-NEXTモバイルの加入方法は？

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GB(※ギガ増量キャンペーン中は合計30GB)のスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

スポーツ視聴に最適な格安SIMサービス情報まとめ

GOALではサッカーなどのスポーツを視聴するうえで最適なギガ容量、通信速度に安定感があるプロバイダーなどを詳しく紹介している。スポーツ配信を行うU-NEXTモバイルについても各記事でまとめているので、ぜひ参考にしてほしい。

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格安SIMサービス最新情報

※本ページに記載の情報は、2026年8月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。