サッカー男子U-21日本代表は9月30日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の準決勝でウズベキスタン代表と対戦する。

本記事では、日本vsウズベキスタンの地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

日本vsウズベキスタンの日程・開始時間

第20回アジア競技大会に出場しているU-21日本代表は、準決勝でウズベキスタン代表と対戦する。

試合は9月30日(水)19:30キックオフ予定。会場は長居陸上競技場となる。

大会：第20回アジア競技大会 男子サッカー競技

ラウンド：準決勝

対戦カード：ウズベキスタン代表 vs 日本代表

開始日時：2026年9月30日(水)19:30

会場：長居陸上競技場

日本vsウズベキスタンのU-NEXTライブ配信予定

日本の準決勝ウズベキスタン戦は、『U-NEXT』でライブ配信される予定となっている。試合終了後は見逃し配信にも対応する。

試合は9月30日(水)19:30キックオフを迎えるが、『U-NEXT』のライブ配信はキックオフ20分前の19:10に開始予定となっている。見逃し配信は10月14日(水)23:59まで視聴可能だ。

なお、大会中継を行っている地上波『TBS系列』では生中継が行われる。ネット『TVer』でも『TBS系列』の番組が同時配信される。

チャンネル ライブ配信 見逃し配信 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 9月30日(水)19:10

(ライブ配信) 見逃し配信準備完了次第〜

10月14日(水)23:59

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsウズベキスタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。準決勝のウズベキスタン戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。