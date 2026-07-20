寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンザレスのテレビ放送・ネット配信予定

2026年7月20日の『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』で、寺地拳四朗とイスラエル・ゴンサレスが対戦する。

本記事ではWBO世界スーパーフライ級王座決定戦、寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレスのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス｜試合日程

WBO世界スーパーフライ級王座決定戦、寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレスは2026年7月20日(月・祝)に東京・両国国技館で開催。『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』の第4試合として行われる予定だ。

『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』は17:00に開始予定。寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレスは4試合目に組まれているため、19:00前後に開始となる見込みとなっている。当日の進行や前座試合の展開によって、実際の試合開始時間は変動する可能性がある。

試合：寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンザレス

タイトル：WBO世界スーパーフライ級王座決定戦

開催日：2026年7月20日(月・祝)

興行開始時間：17:00

試合開始時間：17:00以降の見込み(第4試合)

会場：東京・両国国技館

興行名：U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ

寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンザレス｜放送・配信予定

WBO世界スーパーフライ級王座決定戦の寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレスが行われる「U-NEXT BOXING.6」は、『U-NEXT』で全試合独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されていない。

「U-NEXT BOXING.6」はU-NEXT月額会員であれば、追加料金やPPVなしで見放題視聴が可能。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを活用することで、期間中に追加料金なく視聴できる。ライブ配信終了後は見逃し配信も予定されており、2026年9月7日(月)23:59まで視聴できる。

サービス・放送局 放送・配信 内容 視聴条件 U-NEXT ◯ 独占ライブ配信

2026年7月20日(月・祝)17:00～大会終了まで

見逃し配信あり 月額会員は追加料金なし

初回31日間無料トライアルあり 地上波 × 放送予定なし - BS × 放送予定なし - CS × 放送予定なし - DAZN × 配信予定なし - ABEMA × 配信予定なし -

「U-NEXT BOXING.6」のお得な視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。