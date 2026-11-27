ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチ』が、11月29日(日)に開催される。

本記事では、「U-NEXT BOXING.7」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

U-NEXT BOXING.7｜開催概要

「U-NEXT BOXING.7」は11月29日(日)に両国国技館(東京都墨田区)で開催される。

全5試合が組まれており、うち3試合は世界タイトルマッチ。世界戦は第3試合からスタートする。WBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ「ダビド・ヒメネスvsユーリ阿久井政悟」、WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ「寺地拳四朗vsハシエル・アマドル」、WBA世界バンタム級タイトルマッチ「増田陸vs堤聖也」が行われる。

項目 内容 大会名 U-NEXT BOXING.7 開催日 11月29日(日) 開演 17:00 会場 両国国技館(東京都墨田区) 試合数 5試合

対戦カード

階級 対戦カード WBA世界バンタム級タイトルマッチ 増田陸

vs

堤聖也 WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ 寺地拳四朗

vs

ハシエル・アマドル WBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ ダビド・ヒメネス

vs

ユーリ阿久井政悟 ライトフライ級 ディエゴ・アビレス

vs

エイプリル・ジェイ・アブネ ライト級 平岡将英

vs

樋口丈留

U-NEXT BOXING.7｜放送・配信予定

U-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

第1試合からメインイベントの増田陸vs堤聖也まで、全5試合をライブ配信。大会後には見逃し配信も予定されている。

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 全試合ライブ配信(17:00開演)

見逃し配信(12月28日23:59まで) ネット

U-NEXT｜視聴方法

「U-NEXT BOXING.7」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

無料トライアル登録方法