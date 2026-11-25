「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 矢吹正道vsミエル・ファハルド」が、11月26日(水)にEBARA WAVE アリーナおおたで開催される。

本記事では、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチの大会日程・対戦カード・視聴方法を紹介する。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜概要・対戦カード

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、11月26日(水)にEBARA WAVE アリーナおおたで開催。開演は15時30分を予定している。

同イベントでは世界タイトルマッチを2試合実施。WBA世界ミニマム級タイトルマッチの石井武志vsザイヴァージョン・メデシロ、IBF世界フライ級タイトルマッチの矢吹正道vsミエル・ファハルドが行われる。

対戦カードは以下の通り。

階級・タイトル 対戦カード IBF世界フライ級タイトルマッチ 矢吹正道（緑）vs.ミエル・ファハルド（フィリピン） WBA世界ミニマム級タイトルマッチ 石井武志（大橋）vs.ザイヴァージョン・メデシロ（フィリピン） スーパーバンタム級 武居由樹（大橋）vs.大嶋剣心（KOD LAB） WBCユースライト級王座決定戦 藤木勇我（大橋）vs.ロネリック・バレステロス（フィリピン） 60.0kg契約 力石政法（大橋）vs.メルチョール・ロダ（フィリピン） 52.0kg契約 中山聖也（大橋）vs.ヴィンセント・ラカール（フィリピン） WBA世界女子ライトミニマム級挑戦者決定戦 和田まどか（DANGAN）vs.ワッチャラポーン・ナムポン(タイ)

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜放送・配信

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、11月26日(木)15時30分から開催。ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で、ライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

日時 配信 配信時間 11月26日(木)15:30開演 Leminoプレミアム ライブ配信

見逃し配信：11/26(木)23:00～/12/10(木)23:59

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

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