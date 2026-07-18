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U-NEXT BOXING 6U-NEXT
【7/20開催】U-NEXT BOXING.6はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

寺地拳四朗の次戦はいつ？試合は何時から？日程・中継予定

【ボクシング トリプル世界タイトルマッチ】「U-NEXT BOXING.6」のテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり
U-NEXT BOXING. 6 kv

U-NEXT

トリプル世界タイトルマッチ「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月)17:00～U-NEXT独占配信！

増田陸vs比嘉大吾、寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス、岩田翔吉vsエリック・バディージョなど開催

まずは31日間無料トライアルに登録！

31日間無料トライアルあり

ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』が、7月20日(月・祝)に両国国技館で開催される。

【7/20開催】U-NEXT BOXING.6はU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、「U-NEXT BOXING.6」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

U-NEXT BOXING.6｜テレビ放送・ネット配信

「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月・祝)に両国国技館(東京都墨田区)で開催。開演は17:00を予定している。

全5試合が行われ、タイトルマッチは3試合を予定している。

U-NEXT BOXING.6は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

放送/配信

日程テレビネット
7月20日17:00開演なしU-NEXT

対戦カード

階級対戦カード
WBA世界バンタム級王座決定戦 12回戦増田陸
vs
比嘉大吾
WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 12回戦寺地拳四朗
vs
イスラエル・ゴンサレス
WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 12回戦岩田翔吉
vs
エリック・バディージョ
119ポンド契約 8回戦秋次克真
vs
ヘルラン・ゴメス
スーパーフライ級 4回戦磯部天翔
vs
佐藤竜冴

※対戦カードは変更になる可能性あり。

【7/20開催】U-NEXT BOXING.6はU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

U-NEXT｜視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING.6配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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