ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』が、7月20日(月・祝)に両国国技館で開催される。
本記事では、「U-NEXT BOXING.6」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
U-NEXT BOXING.6｜テレビ放送・ネット配信
「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月・祝)に両国国技館(東京都墨田区)で開催。開演は17:00を予定している。
全5試合が行われ、タイトルマッチは3試合を予定している。
U-NEXT BOXING.6は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。
放送/配信
|日程
|テレビ
|ネット
|7月20日17:00開演
|なし
|U-NEXT
対戦カード
|階級
|対戦カード
|WBA世界バンタム級王座決定戦 12回戦
|増田陸
vs
比嘉大吾
|WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 12回戦
|寺地拳四朗
vs
イスラエル・ゴンサレス
|WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 12回戦
|岩田翔吉
vs
エリック・バディージョ
|119ポンド契約 8回戦
|秋次克真
vs
ヘルラン・ゴメス
|スーパーフライ級 4回戦
|磯部天翔
vs
佐藤竜冴
※対戦カードは変更になる可能性あり。
U-NEXT｜視聴方法
「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
無料トライアル登録方法
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。