ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』が、7月20日(月・祝)に両国国技館で開催される。

本記事では、「U-NEXT BOXING.6」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

U-NEXT BOXING.6｜テレビ放送・ネット配信

「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月・祝)に両国国技館(東京都墨田区)で開催。開演は17:00を予定している。

全5試合が行われ、タイトルマッチは3試合を予定している。

U-NEXT BOXING.6は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

放送/配信

日程 テレビ ネット 7月20日17:00開演 なし U-NEXT

対戦カード

階級 対戦カード WBA世界バンタム級王座決定戦 12回戦 増田陸

vs

比嘉大吾 WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 12回戦 寺地拳四朗

vs

イスラエル・ゴンサレス WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 12回戦 岩田翔吉

vs

エリック・バディージョ 119ポンド契約 8回戦 秋次克真

vs

ヘルラン・ゴメス スーパーフライ級 4回戦 磯部天翔

vs

佐藤竜冴

※対戦カードは変更になる可能性あり。

U-NEXT｜視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。