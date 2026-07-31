自国開催で16年ぶり優勝なるか…U-21日本代表、アジア競技大会メンバー発表！次期A代表指揮官の大岩剛監督が指揮

日本サッカー協会（JFA）は31日、9月に開幕する第20回アジア競技大会2026に挑むU-21日本代表メンバー23人を発表した。





名古屋で行われるアジア競技大会2026。1月のアジアカップ終了後に森保一監督からA代表チームを引き継ぐことが決まっている大岩剛監督が指揮を執る今大会だが、31日には23名の招集メンバーが決定した。今大会の年齢制限は23歳以下となっているが、大岩監督は2028年のロサンゼルス・オリンピックを見据えてすべて21歳以下の選手を招集している。





キャプテンを務めてきた市原吏音に加え、小杉啓太、石渡ネルソン、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄と4名の海外組が招集。一方で、塩貝健人（ヴォルフスブルク）や後藤啓介（フライブルク）、佐藤龍之介（バレンシア）といったA代表経験者は招集外となっている。





アジア競技大会で2010年以来2度目の優勝を狙うU-21日本代表は、9月16日のグループステージ初戦で香港と対戦。その後20日にキルギス、23日にタイと激突する。なお、決勝戦は10月3日、豊田スタジアムで行われる。





■第20回アジア競技大会2026 U-21日本代表メンバー





▽GK

12 小林将天（松本山雅FC）

1 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪）





▽DF

5 市原吏音（AZ）

2 梅木怜（FC今治）

3 小杉啓太（フランクフルト）

6 永野修都（FC東京）

4 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）

22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）

15 森壮一朗（ファジアーノ岡山）





▽MF

14 大関友翔（川崎フロンターレ）

8 保田堅心（V・ファーレン長崎）

7 石渡ネルソン（シント＝トロイデン）

10 石井久継（湘南ベルマーレ）

17 中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

18 嶋本悠大（清水エスパルス）





▽FW

13 古谷柊介（東京国際大）

19 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（オールボーBK）

16 福永裕也（京都産業大）

11 横山夢樹（セレッソ大阪）

9 道脇豊（いわきFC）

20 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）