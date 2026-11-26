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ベオグラードのサヴァ・コングレスセンターで、U-21欧州選手権決勝大会の組み合わせ抽選が行われた。大会は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。

欧州王者のタイトルに加え、2028年ロサンゼルス五輪の出場権3枠も懸かる。イングランドが準決勝に進出した場合、ほかの準決勝進出3チームが五輪出場権を獲得する。そうでなければ、7月3日にバチュカ・トポラで3位決定戦が行われる。

予選を突破した14カ国と開催国2カ国が、各4チームの4組に分かれる。シルヴィオ・バルディーニ監督率いるU-21イタリア代表は、同監督に同行したスタッフのアンドレア・バルザーリが見守る中、開催国アルバニア、スペイン、フィンランドと同組になった。

グループA：セルビア、ポーランド、イングランド、フランス。

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グループB：アルバニア、スペイン、イタリア、フィンランド。

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グループC：チェコ、ポルトガル、ギリシャ、クロアチア。

グループD：ノルウェー、ベルギー、ドイツ、オランダ。

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試合日程：イタリアは6月16日（水）18時、エルバサンでのフィンランド戦で初戦を迎える。その後、6月19日（土）に開催国アルバニア、6月22日（火）にスペインと対戦する。後の2試合はいずれもティラナのアレーナ・コンベターレで21時にキックオフする。

バルディーニ監督のコメント：U-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督はUEFAに対し、こう語った。「正直に言って、どの組でも同じだった。私たちには最後まで勝ち進む準備と力がある。初戦のフィンランド戦？ ありきたりな答えだが、どの試合も同じだ。ここは決勝大会なのだから、違う話はできない。ホームでのポーランドとの予選に臨んだ時は、敗れはしたものの、第1戦でもハイレベルな試合をしたと確信していた。サッカーとはそういうものだ。難しいことは分かっていたが、勝てるだけの力があることも分かっていた」。

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各組には、UEFA係数ランキングの順位に基づいて決められた4つのポットから、それぞれ1カ国が入る。

ポット分け

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ポット1：スペイン、ドイツ、イングランド、ポルトガル。

ポット2：フランス、イタリア、オランダ、クロアチア。

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ポット3：ポーランド、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー。

ポット4：ベルギー、チェコ、セルビア、アルバニア。

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抽選の制約

セルビアにはA1の枠が割り当てられる。同じポットの2チームを同組に入れることはできないため、ポット4のほかの国はグループAに入らない。

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アルバニアにはB1の枠が割り当てられる。同じポットの2チームを同組に入れることはできないため、ポット4のほかの国はグループBに入らない。

アルバニアの会場

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アレーナ・コンベターレ、ティラナ（グループBの3試合、準決勝1試合、決勝）

エルバサン・アレーナ、エルバサン（グループBの3試合、準々決勝1試合）

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スタディオ・ロロ・ボリチ、シュコドラ（グループDの3試合、準々決勝1試合）

アレーナ・エ・デマヴェ、ティラナ（グループDの3試合）

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セルビアの会場

ベオグラード・スタジアム、ベオグラード（グループAの3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合）

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レスコヴァツ・スタジアム、レスコヴァツ（グループAの3試合）

バチュカ・スタジアム、バチュカ・トポラ（グループCの3試合、必要に応じて五輪出場権を懸けたプレーオフ）

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ロズニツァ・スタジアム、ロズニツァ（グループCの3試合、準々決勝1試合）。

決勝トーナメント

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準々決勝第1試合：グループAの1位 対 グループCの2位

準々決勝第2試合：グループCの1位 対 グループAの2位

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準々決勝第3試合：グループBの1位 対 グループDの2位

準々決勝第4試合：グループDの1位 対 グループBの2位

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準決勝第1試合：準々決勝第1試合の勝者 対 準々決勝第2試合の勝者

準決勝第2試合：準々決勝第3試合の勝者 対 準々決勝第4試合の勝者

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決勝：準決勝第1試合の勝者 対 準決勝第2試合の勝者。