共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

きょう18時30分、ベオグラードのサヴァ会議センターでU-21欧州選手権本大会のグループ組み合わせ抽選会が行われる。大会は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。

予選を突破した14カ国と開催国の2カ国は、4チームずつの4グループに分けられる。

各グループには、UEFAの係数ランキングに基づいて決まる4つのポットから、それぞれ1カ国ずつ入る。

各グループの上位2チームが、準々決勝、準決勝、決勝からなる決勝トーナメントに進出する。

広告 広告

ポット1

Related Topics

スペイン

ドイツ

広告

イングランド

ポルトガル

広告

ポット2

フランス

広告

イタリア

オランダ

広告

クロアチア

ポット3

広告

ポーランド

ギリシャ

広告

フィンランド

ノルウェー

広告

ポット4

ベルギー

広告

チェコ

セルビア

広告

アルバニア

抽選の制約

広告

セルビアにはA1の位置が割り当てられる。同じポットの2チームを同一グループに入れることはできないため、ポット4の他の国はグループAに入らない。

アルバニアにはB1の位置が割り当てられる。同じポットの2チームを同一グループに入れることはできないため、ポット4の他の国はグループBに入らない。

広告

決勝トーナメント

準々決勝第1試合：グループAの1位対グループCの2位

広告

準々決勝第2試合：グループCの1位対グループAの2位

準々決勝第3試合：グループBの1位対グループDの2位

広告

準々決勝第4試合：グループDの1位対グループBの2位

準決勝第1試合：準々決勝第1試合の勝者対準々決勝第2試合の勝者

広告

準決勝第2試合：準々決勝第3試合の勝者対準々決勝第4試合の勝者

決勝：準決勝第1試合の勝者対準決勝第2試合の勝者。