きょう18時30分、ベオグラードのサヴァ会議センターでU-21欧州選手権本大会のグループ組み合わせ抽選会が行われる。大会は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。
予選を突破した14カ国と開催国の2カ国は、4チームずつの4グループに分けられる。
各グループには、UEFAの係数ランキングに基づいて決まる4つのポットから、それぞれ1カ国ずつ入る。
各グループの上位2チームが、準々決勝、準決勝、決勝からなる決勝トーナメントに進出する。
ポット1
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ドイツ
イングランド
ポルトガル
ポット2
フランス
イタリア
オランダ
クロアチア
ポット3
ポーランド
ギリシャ
フィンランド
ノルウェー
ポット4
ベルギー
チェコ
セルビア
アルバニア
抽選の制約
セルビアにはA1の位置が割り当てられる。同じポットの2チームを同一グループに入れることはできないため、ポット4の他の国はグループAに入らない。
アルバニアにはB1の位置が割り当てられる。同じポットの2チームを同一グループに入れることはできないため、ポット4の他の国はグループBに入らない。
決勝トーナメント
準々決勝第1試合：グループAの1位対グループCの2位
準々決勝第2試合：グループCの1位対グループAの2位
準々決勝第3試合：グループBの1位対グループDの2位
準々決勝第4試合：グループDの1位対グループBの2位
準決勝第1試合：準々決勝第1試合の勝者対準々決勝第2試合の勝者
準決勝第2試合：準々決勝第3試合の勝者対準々決勝第4試合の勝者
決勝：準決勝第1試合の勝者対準決勝第2試合の勝者。