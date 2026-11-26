ベオグラードのサヴァ・コンベンションセンターで、U-21欧州選手権本大会の組み合わせ抽選が行われた。大会は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。欧州王者の座に加え、3枠の2028年ロサンゼルス五輪出場権も懸かる。
予選を突破した14カ国と開催国の2カ国は、4チームずつ4組に分けられる。シルヴィオ・バルディーニ監督率いるイタリアは、開催国アルバニア、スペイン、フィンランドと同組になった。抽選会にはバルディーニ監督のスタッフであるアンドレア・バルザーリも同席した。
グループA：セルビア、ポーランド、イングランド、フランス。
グループB：アルバニア、スペイン、イタリア、フィンランド。
グループC：チェコ、ポルトガル、ギリシャ、クロアチア。
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グループD：ノルウェー、ベルギー、ドイツ、オランダ。
各組には、UEFA係数ランキングに基づく4つのポットから、それぞれ1カ国ずつが入る。
ポット分け
ポット1：スペイン、ドイツ、イングランド、ポルトガル。
ポット2：フランス、イタリア、オランダ、クロアチア。
ポット3：ポーランド、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー。
ポット4：ベルギー、チェコ、セルビア、アルバニア。
抽選の制約
セルビアはA1に割り当てられる。同じポットの2チームを同組に入れることはできないため、ポット4のほかの国がグループAに入ることはない。
アルバニアはB1に割り当てられる。同じポットの2チームを同組に入れることはできないため、ポット4のほかの国がグループBに入ることはない。
アルバニアのスタジアム
アレナ・コンベターレ、ティラナ（グループBの3試合、準決勝1試合、決勝）
エルバサン・アレナ、エルバサン（グループBの3試合、準々決勝1試合）
ロロ・ボリチ・スタジアム、シュコドラ（グループDの3試合、準々決勝1試合）
アレナ・エ・デマヴェ、ティラナ（グループDの3試合）
セルビアのスタジアム
ベオグラード・スタジアム、ベオグラード（グループAの3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合）
レスコヴァツ・スタジアム、レスコヴァツ（グループAの3試合）
バチュカ・スタジアム、バチュカ・トポラ（グループCの3試合、五輪出場権を懸けたプレーオフが行われる場合はその試合）
ロズニツァ・スタジアム、ロズニツァ（グループCの3試合、準々決勝1試合）。
決勝トーナメント
準々決勝第1試合：グループAの1位 対 グループCの2位
準々決勝第2試合：グループCの1位 対 グループAの2位
準々決勝第3試合：グループBの1位 対 グループDの2位
準々決勝第4試合：グループDの1位 対 グループBの2位
準決勝第1試合：準々決勝第1試合の勝者 対 準々決勝第2試合の勝者
準決勝第2試合：準々決勝第3試合の勝者 対 準々決勝第4試合の勝者
決勝：準決勝第1試合の勝者 対 準決勝第2試合の勝者。