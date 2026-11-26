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ベオグラードのサヴァ・コンベンションセンターで、U-21欧州選手権本大会の組み合わせ抽選が行われた。大会は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。欧州王者の座に加え、3枠の2028年ロサンゼルス五輪出場権も懸かる。

予選を突破した14カ国と開催国の2カ国は、4チームずつ4組に分けられる。シルヴィオ・バルディーニ監督率いるイタリアは、開催国アルバニア、スペイン、フィンランドと同組になった。抽選会にはバルディーニ監督のスタッフであるアンドレア・バルザーリも同席した。

グループA：セルビア、ポーランド、イングランド、フランス。

グループB：アルバニア、スペイン、イタリア、フィンランド。

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グループC：チェコ、ポルトガル、ギリシャ、クロアチア。

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グループD：ノルウェー、ベルギー、ドイツ、オランダ。

各組には、UEFA係数ランキングに基づく4つのポットから、それぞれ1カ国ずつが入る。

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ポット分け

ポット1：スペイン、ドイツ、イングランド、ポルトガル。

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ポット2：フランス、イタリア、オランダ、クロアチア。

ポット3：ポーランド、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー。

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ポット4：ベルギー、チェコ、セルビア、アルバニア。

抽選の制約

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セルビアはA1に割り当てられる。同じポットの2チームを同組に入れることはできないため、ポット4のほかの国がグループAに入ることはない。

アルバニアはB1に割り当てられる。同じポットの2チームを同組に入れることはできないため、ポット4のほかの国がグループBに入ることはない。

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アルバニアのスタジアム

アレナ・コンベターレ、ティラナ（グループBの3試合、準決勝1試合、決勝）

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エルバサン・アレナ、エルバサン（グループBの3試合、準々決勝1試合）

ロロ・ボリチ・スタジアム、シュコドラ（グループDの3試合、準々決勝1試合）

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アレナ・エ・デマヴェ、ティラナ（グループDの3試合）

セルビアのスタジアム

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ベオグラード・スタジアム、ベオグラード（グループAの3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合）

レスコヴァツ・スタジアム、レスコヴァツ（グループAの3試合）

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バチュカ・スタジアム、バチュカ・トポラ（グループCの3試合、五輪出場権を懸けたプレーオフが行われる場合はその試合）

ロズニツァ・スタジアム、ロズニツァ（グループCの3試合、準々決勝1試合）。

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決勝トーナメント

準々決勝第1試合：グループAの1位 対 グループCの2位

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準々決勝第2試合：グループCの1位 対 グループAの2位

準々決勝第3試合：グループBの1位 対 グループDの2位

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準々決勝第4試合：グループDの1位 対 グループBの2位

準決勝第1試合：準々決勝第1試合の勝者 対 準々決勝第2試合の勝者

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準決勝第2試合：準々決勝第3試合の勝者 対 準々決勝第4試合の勝者

決勝：準決勝第1試合の勝者 対 準決勝第2試合の勝者。