U-21オランダ代表を率いるミヒャエル・ライツィハー監督は、今回のU-21オランダ代表メンバーに、実に8人のAZ所属選手を選出した。レーロイ・エフトルト監督は自軍の選手たちを喜ぶとともに、とりわけGK陣を高く評価している。

ボウテル・ホース、ロ＝ザンジェロ・ダール、エリヤ・ダイクストラ、ダーフェ・クワクマン、ケース・スミット、ロメ＝ジェイデン・オウス＝オドゥロ、ルイス・スハウテン、アユブ・ウフキルはU-21オランダ代表の一員となっている。同代表は、ノルウェー、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナとの重要なU-21欧州選手権予選を控えている。

エフトルト監督は、ライツィハーからの信頼を、自身の選手たちが遂げている成長に対する素晴らしい評価だと受け止めている。「彼らはもちろん才能ある選手たちで、実際すでにエールディビジのレベルでプレーし、そこで結果も残している」と指揮官は語った。

同監督はU-21オランダ代表のスタッフ、特にライツィハー監督と定期的に連絡を取っている。「その選手たちの状態については、ミヒャエルと普通に連絡を取ることになるだろう」

オウス＝オドゥロの招集は、ヤリ・デ・ブッセルに先発の座を譲っていることから、やや意外でもある。「ロメ＝ジェイデンはオランダで最も優れた若手GKの一人だと思う」とエフトルト監督は話す。「ここ最近の彼は、今ほど良く見えたことはなかった」

「彼はここで自分の居場所を懸けて戦っていて、トレーニングではより良くなるためにあらゆることをしている」と、当面はデ・ブッセルを起用し続けるアムステルダム出身の指揮官は語った。そのベルギー人GKは金曜日、マルク・ファン・ボメル代表監督によって初めてA代表に招集された。

デ・ブッセルは次の代表ウィークで、センネ・ランメンス（マンチェスター・ユナイテッド）、マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ）、マイク・ペンダース（チェルシー）とともにトレーニングで競い合うことになる。「ヤリも良い時期を過ごしている。毎回少しずつ良くなっている。彼にとって素晴らしいことだ」とエフトルト監督は述べた。



