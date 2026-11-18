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U-21オランダ代表は火曜日、辛くも来夏にセルビアとアルバニアで開催されるU-21欧州選手権への出場を決めた。UEFAは水曜日、11月26日（木）にセルビアの首都ベオグラードにあるサヴァ・コングレスセンターで行われる組み合わせ抽選会のポット分けを発表した。

U-21オランダ代表は、U-21代表チームの係数に基づきポット2に入った。ミハエル・ライツィハー監督率いるチームは、同年代のフランス、イタリア、クロアチアと同じポットに入り、本大会のグループステージではこれらの国と対戦しない。

予想どおり、（戦力上）最も強い国々がポット1に入った。ドイツ、イングランド、スペイン、ポルトガルだ。ポット3はフィンランド、ギリシャ、ノルウェー、ポーランドで構成され、アルバニア、ベルギー、セルビア、チェコがポット4に入った。

大会は6月16日に開幕し、7月3日まで行われる。各グループの上位2チームが準々決勝に進出する。欧州選手権の栄誉に加え、2028年ロサンゼルス五輪の出場枠3つも懸かっている。そのため、3位決定戦に臨むチームにとっても、なお大きな目標が残る。

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ライツィハー監督と選手たちは、ポット3のノルウェーとの対戦を避けたいと考えているだろう。北欧の同国は予選グループでオランダを大きく上回る順位で終えたため、ライツィハー監督のチームはプレーオフを経て東欧での本大会出場を目指さなければならなかった。イングランドは2025年と2023年の直近2大会で優勝している。

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ポット1：ドイツ、イングランド、スペイン、ポルトガル

ポット2：フランス、イタリア、クロアチア、オランダ

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ポット3：フィンランド、ギリシャ、ノルウェー、ポーランド

ポット4：アルバニア、ベルギー、セルビア、チェコ