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U-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督が、フランスとの親善試合を翌日に控え、カマルダ、ルッリ、エクハトル、イナシオについて語った。

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明日18時30分にラヴァルで行われる試合を前に、バルディーニは今回の試合に招集された選手の何人かについて語った。以下、『トゥットスポルト』が伝えたコメントを紹介する。

カマルダについて

「ネガティブなことはすべて頭から振り払わなければならない。すでにセリエAとイタリア代表でプレーしている、とても若い選手なのだと考えるべきだ。2008年生まれで、我々のこの2年間も一緒にいる。余計なことを考えずにプレーし、練習を楽しんでほしい」

ルッリについて

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「ローマでの成長を見て、招集した。それまで彼のことは知らず、プリマヴェーラで頭角を現していたことだけは知っていた。これほど早く飛躍するとは思わなかった。ここに来て、すぐにチームに溶け込んだ」

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エクハトルについて

「エクハトルは非常に優れた選手で、ユヴェントスもそのことに気づくだろう。成長したいという意欲があり、年齢以上に成熟している。ピッチ上の状況を非常に冷静に読み取れる」

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イナシオについて

「イナシオは大きな才能を持つ選手で、自分の出番をつかむだろう」