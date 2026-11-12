あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

U-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ「エクハトルは非常に優れた選手だ。ユヴェントスもそれに気づくだろう。カマルダはネガティブなことをすべて頭から追い払わなければならない」

GOALをGoogleでフォロー

U-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督が、フランスとの親善試合を翌日に控え、カマルダ、ルッリ、エクハトル、イナシオについて語った。

広告

明日18時30分にラヴァルで行われる試合を前に、バルディーニは今回の試合に招集された選手の何人かについて語った。以下、『トゥットスポルト』が伝えたコメントを紹介する。

カマルダについて

「ネガティブなことはすべて頭から振り払わなければならない。すでにセリエAとイタリア代表でプレーしている、とても若い選手なのだと考えるべきだ。2008年生まれで、我々のこの2年間も一緒にいる。余計なことを考えずにプレーし、練習を楽しんでほしい」

ルッリについて

広告
広告

「ローマでの成長を見て、招集した。それまで彼のことは知らず、プリマヴェーラで頭角を現していたことだけは知っていた。これほど早く飛躍するとは思わなかった。ここに来て、すぐにチームに溶け込んだ」

Related Topics

次の試合
FRA

FRA

フレンドリーU21

2026年11月13日

ITA

ITA

エクハトルについて

「エクハトルは非常に優れた選手で、ユヴェントスもそのことに気づくだろう。成長したいという意欲があり、年齢以上に成熟している。ピッチ上の状況を非常に冷静に読み取れる」

広告

イナシオについて

「イナシオは大きな才能を持つ選手で、自分の出番をつかむだろう」

執筆：Gianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
著者のプロフィールを見る