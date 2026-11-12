U-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督が、フランスとの親善試合を翌日に控え、カマルダ、ルッリ、エクハトル、イナシオについて語った。
明日18時30分にラヴァルで行われる試合を前に、バルディーニは今回の試合に招集された選手の何人かについて語った。以下、『トゥットスポルト』が伝えたコメントを紹介する。
カマルダについて
「ネガティブなことはすべて頭から振り払わなければならない。すでにセリエAとイタリア代表でプレーしている、とても若い選手なのだと考えるべきだ。2008年生まれで、我々のこの2年間も一緒にいる。余計なことを考えずにプレーし、練習を楽しんでほしい」
ルッリについて
「ローマでの成長を見て、招集した。それまで彼のことは知らず、プリマヴェーラで頭角を現していたことだけは知っていた。これほど早く飛躍するとは思わなかった。ここに来て、すぐにチームに溶け込んだ」
エクハトルについて
「エクハトルは非常に優れた選手で、ユヴェントスもそのことに気づくだろう。成長したいという意欲があり、年齢以上に成熟している。ピッチ上の状況を非常に冷静に読み取れる」
イナシオについて
「イナシオは大きな才能を持つ選手で、自分の出番をつかむだろう」
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る