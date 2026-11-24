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U-19フェイエノールトがUEFAユースリーグで、トップチームに悪い手本を示してしまった。ロッテルダムの若手選手たちはファルケノールトでU-19 FCポルトに0-1で敗れた。

ロッテルダムの若手選手たちは最悪のスタートを切った。開始3分で先制を許したのだ。ボアズ・プランティンハのクリアが不十分となり、ドゥアルテ・クーニャにシュートを打たれた。左サイドバックの一撃にフェイエノールトのGKステン・デ・モルは対応できなかったが、そのプレーも決して良いものではなかった。

その後、レヴィ・ハプスが見事な個人技からホームチーム最初の決定機をつくった。しかし、シュートはポルトのGKに阻まれた。

ジミー・ルカッセン監督率いるチームは25分、0-2となるピンチを免れた。アンドレ・ミランダがGKデ・モルをかわして放ったシュートを、ダニ・スロリーが阻んだ。

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その後、U-19フェイエノールトはケルヴィン・ネイエンハイスの軽率な退場によって10人での戦いを強いられた。FWのネイエンハイスは相手選手の顔を殴り、ピッチを去ることになった。

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1人少ないロッテルダムのチームにも、前半終了間際に同点とする絶好機が訪れた。ハプスがパスを奪い、ポルトのゴールへ向かってフリーで駆け上がった。しかし、ウイングのシュートは勢いよくゴールの上へ外れ、フェイエノールトはリードを許したままだった。

ファルケノールトのサポーターが見守るなか、フェイエノールトは後半、同点ゴールを狙った。しかし、ポルトは1点のリードを守り、後半にチャンスはほとんど生まれなかった。

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ルカッセン監督は終盤にイライ・グロートファームらを投入したが、結局、本格的な猛攻には至らなかった。この敗戦により、U-19フェイエノールトのユースリーグでの連勝は止まった。

同チームはユースリーグ開幕戦でFCバルセロナに敵地で2-1と勝利し、好スタートを切った。続いてコモ1907を1-0で下し、レアル・ベティスにも敵地で4-1と勝利。さらにファルケノールトではインテルを3-1で退けた。FCポルト戦の敗戦により、U-19フェイエノールトは5試合を終えて勝ち点12となった。

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FCポルト戦の敗戦により、U-19フェイエノールトは5試合を終えて勝ち点12となった。それでも、36クラブ中3位につけている。