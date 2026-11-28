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U-17ワールドカップに出場中のイタリア代表が、F1の会長兼最高経営責任者ステファノ・ドメニカーリの招待を受け、カタール・グランプリのフリー走行を観戦した。金曜日の午後にはメルセデスのパドックを訪れ、イタリア人世界王者のキミ・アントネッリに迎えられた。

グループを3戦全勝で首位通過したダニエレ・フランチェスキーニ監督率いるイタリア代表は、11月30日月曜日に予定されているタジキスタンとの決勝トーナメント1回戦に備えている。

代表団長のジョヴァンニ・ガッリ（ミランとナポリの元GKで、1982年にイタリア代表として世界王者に輝いた）は次のように語った。「招待してくれたステファノ・ドメニカーリに感謝します。F1という素晴らしい世界を間近で体験する機会を与えてくれました。特別な午後でした。選手たちは世界のスポーツ界を代表する優れた人々に触れることができました。メルセデスのパドック訪問とキミ・アントネッリとの対面によって、この経験はさらに意義深いものとなり、チームに大きな感動と特別な思い出をもたらしてくれました。こうした交流は非常に重要だと確信しています。サッカーとモータースポーツという異なる世界を結びつけるからです。両者には情熱、努力、犠牲、そしてパフォーマンスの追求という共通の価値観があります。代表団全員にとって貴重な経験でした」

招集メンバー

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GK：1．ロレンツォ・コストリ（ジェノア）、12．クリスティアン・ルポ（レッチェ）、18．カルロ・アントニオ・ガッリエラ（インテル）。

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DF：2．ジャンパオロ・ボニファツィ（ローマ）、3．マッテオ・アルビーニ（コモ）、4．ジブリル・ディアロ（パルマ）、5．ルドヴィコ・ヴァラーリ（パルマ）、6．アンドレア・ドナート（インテル）、13．ヤコポ・デル・ファブロ（ユヴェントス）、14．ダヴィデ・リーゴ（ユヴェントス）。

MF：8．フランチェスコ・ガスパレッロ（アタランタ）、15．ジャンルカ・トンマーゾ・オコン＝エングストラー（クラブ・ブルッヘ）、16．リッカルド・カッサーノ（コモ）、17．フランチェスコ・オリヴィエリ（アタランタ）、20．ジョエレ・ジャンマッテイ（ローマ）。

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FW：7．ヤコポ・ランディ（ラツィオ）、9．ディエゴ・ペリッロ（アタランタ）、10．トーマス・コリリアーノ（ユヴェントス）、11．マルチェッロ・フガッツォーラ（アタランタ）、19．トンマーゾ・カサグランデ（エラス・ヴェローナ）、21．フェデリコ・クローチ（フィオレンティーナ）。

スタッフ

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監督：ダニエレ・フランチェスキーニ。代表団長：ジョヴァンニ・ガッリ。ユース代表統括責任者：マウリツィオ・ヴィシディ。アシスタントコーチ：マルコ・スカルパ。GKコーチ：フランチェスコ・アントニオーリ。フィジカルコーチ：ロベルト・ギエルメッティ。試合分析担当：フランチェスコ・ドンゼッラ。医師：ジョルジョ・リベラーティ・ペトルッチ、ロレンツォ・サペーニョ。理学療法士：アルド・アッバディア、サヴェリオ・ディドナート。栄養士：ジュゼッペ・クッツォクレア。広報：アレッサンドロ・パオリ。管理・財務・統制部門：アントニオ・マルトゥシェッリ。クラブ・イタリア：アドリアン・ルピンスキ。秘書：グリエルモ・カンミーノ。

グループステージ（11月19日から27日）

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第1節

11月19日木曜日

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ニューカレドニア対エクアドル 0-1

フランス対ハイチ 3-1

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韓国対ウガンダ 3-0

サウジアラビア対ウルグアイ 2-3

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モザンビーク対デンマーク 4-0

カタール対パナマ 2-0

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エジプト対ギリシャ 1-2

アルゼンチン対オーストラリア 0-2

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11月20日金曜日

キューバ対タジキスタン 3-5

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ベルギー対ベトナム 3-2

マリ対ニュージーランド 3-0

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スペイン対中国 5-0

イタリア対ジャマイカ 6-0

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セネガル対クロアチア 1-1

コートジボワール対ウズベキスタン 2-1

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フィジー対モロッコ 0-6

11月21日土曜日

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日本対コロンビア 1-2

セルビア対ホンジュラス 2-0

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タンザニア対コスタリカ 2-2

カメルーン対ベネズエラ 1-2

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ドミニカ共和国対モンテネグロ 1-1

ブラジル対アイルランド 2-1

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チリ対アルジェリア 4-2

メキシコ対ルーマニア 1-0

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第2節

11月22日日曜日

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ギリシャ対パナマ 2-1

デンマーク対オーストラリア 0-0

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エクアドル対ウガンダ 0-0

フランス対サウジアラビア 0-1

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韓国対ニューカレドニア 6-0

カタール対エジプト 0-2

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アルゼンチン対モザンビーク 2-1

ウルグアイ対ハイチ 4-1

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11月23日月曜日

タジキスタン対クロアチア 0-4

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スペイン対フィジー 15-0

ウズベキスタン対ジャマイカ 6-2

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セネガル対キューバ 9-0

イタリア対コートジボワール 2-1

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モロッコ対中国 2-2

マリ対ベルギー 2-1

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ベトナム対ニュージーランド 3-3

11月24日火曜日

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コスタリカ対アイルランド 0-2

ベネズエラ対ルーマニア 1-0

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日本対セルビア 0-1

メキシコ対カメルーン 4-0

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ドミニカ共和国対チリ 2-1

ブラジル対タンザニア 1-0

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アルジェリア対モンテネグロ 2-1

ホンジュラス対コロンビア 0-2

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第3節

11月25日水曜日

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エクアドル対韓国 2-3

ウガンダ対ニューカレドニア 6-0

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ウルグアイ対フランス 0-3

ハイチ対サウジアラビア 1-2

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ギリシャ対カタール 4-1

パナマ対エジプト 1-4

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デンマーク対アルゼンチン 3-3

オーストラリア対モザンビーク 2-2

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11月26日木曜日

ベトナム対マリ 0-2

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ニュージーランド対ベルギー 0-6

ウズベキスタン対イタリア 1-3

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ジャマイカ対コートジボワール 1-3

モロッコ対スペイン 0-2

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中国対フィジー 8-0

タジキスタン対セネガル 1-1

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クロアチア対キューバ 7-0

11月27日金曜日

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ホンジュラス対日本 0-7

コロンビア対セルビア 0-1

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コスタリカ対ブラジル 0-3

アイルランド対タンザニア 3-1

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アルジェリア対ドミニカ共和国 1-0

モンテネグロ対チリ 0-1

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ベネズエラ対メキシコ 0-0

ルーマニア対カメルーン 3-1

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グループ順位表

グループA：ギリシャ 9、エジプト 6、カタール 3、パナマ 0。

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グループB：韓国 9、ウガンダ 4（＋3）、エクアドル 4（0）、ニューカレドニア 0。

グループC：オーストラリア 5、アルゼンチン 4（－1）、モザンビーク 4（＋3）、デンマーク 2。

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グループD：フランス 6（＋4）、サウジアラビア 6（＋1）、ウルグアイ 6（＋1）、ハイチ 0。

グループE：イタリア 9、コートジボワール 6、ウズベキスタン 3、ジャマイカ 0。

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グループF：クロアチア 7、セネガル 5、タジキスタン 4、キューバ 0。

グループG：マリ 9、ベルギー 6、ベトナム 1、ニュージーランド 1。

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グループH：スペイン 9、モロッコ 4（＋4）、中国 4（＋3）、フィジー 0。

グループI：ブラジル 9、アイルランド 6、タンザニア 1、コスタリカ 1。

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グループJ：チリ 6（＋2）、アルジェリア 6（0）、ドミニカ共和国 4、モンテネグロ 0。

グループK：メキシコ 7（＋5）、ベネズエラ 7（＋2）、ルーマニア 3、カメルーン 0。

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グループL：セルビア 9、コロンビア 6、日本 3、ホンジュラス 0。

日程

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決勝トーナメント1回戦（11月30日月曜日、12月1日火曜日）*

11月30日月曜日

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SDF1）13時30分：イタリア対タジキスタン、第4ピッチ

SDF2）13時30分：クロアチア対ウルグアイ、第9ピッチ

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SDF3）14時：ブラジル対モザンビーク、第1ピッチ

SDF4）14時30分：ベルギー対サウジアラビア、第5ピッチ

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SDF5）15時30分：アイルランド対コートジボワール、第3ピッチ

SDF6）16時：メキシコ対アルゼンチン、第2ピッチ

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SDF7）16時30分：スペイン対ウズベキスタン、第8ピッチ

SDF8）16時30分：チリ対モロッコ、第7ピッチ

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12月1日火曜日

SDF9）13時30分：マリ対ドミニカ共和国**、第9ピッチ

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SDF10）13時30分：オーストラリア対セネガル、第4ピッチ

SDF11）14時：韓国対日本、第1ピッチ

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SDF12）14時30分：セルビア対中国、第5ピッチ

SDF13）15時30分：ギリシャ対エクアドル、第3ピッチ

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SDF14）16時：エジプト対コロンビア、第2ピッチ

SDF15）16時30分：フランス対ウガンダ、第7ピッチ

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SDF16）16時30分：ベネズエラ対アルジェリア、第8ピッチ

決勝トーナメント2回戦（12月3日木曜日、4日金曜日）

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準々決勝（12月7日月曜日）

準決勝（12月10日木曜日）

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決勝・3位決定戦（12月13日日曜日）

3位決定戦、13時30分：準決勝第1試合の敗者対準決勝第2試合の敗者、第2ピッチ

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決勝、17時：準決勝第1試合の勝者対準決勝第2試合の勝者、ドーハのアフマド・ビン・アリ・スタジアム。

記載の時刻はすべて中央ヨーロッパ時間（CET）。