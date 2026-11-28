U-17ワールドカップに出場しているイタリア代表は、F1の会長兼CEOであるステファノ・ドメニカリの招待を受け、カタールGPのフリー走行を観戦した。金曜日の午後にはメルセデスのパドックを訪れ、イタリア人世界王者のキミ・アントネッリに迎えられた。
グループを全勝の首位で突破したダニエレ・フランチェスキーニ監督率いるイタリア代表は、11月30日（月曜日）に予定されるタジキスタンとのベスト32に向けて準備を進めている。
代表団長のジョヴァンニ・ガッリ（ミランとナポリでプレーした元GKで、1982年にイタリア代表として世界王者に輝いた）は、こう語った。「招待してくれたステファノ・ドメニカリに感謝している。F1という素晴らしい世界を間近で体験する機会を与えてくれた。特別な午後だった。選手たちは世界のスポーツ界で卓越した人々と接することができた。メルセデスのパドック訪問とキミ・アントネッリとの対面によって、この経験はさらに意義深いものとなり、チームに大きな感動と特別な思い出をもたらした。こうした交流は重要だと確信している。サッカーとモータースポーツという異なる世界が対話する機会になるからだ。両者には情熱、献身、犠牲を払う姿勢、そしてパフォーマンスの追求という共通の価値観がある。代表団全員にとって貴重な経験だった」
招集メンバー
GK：1．ロレンツォ・コストリ（ジェノア）、12．クリスティアン・ルポ（レッチェ）、18．カルロ・アントニオ・ガッリエラ（インテル）。
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DF：2．ジャンパオロ・ボニファツィ（ローマ）、3．マッテオ・アルビーニ（コモ）、4．ジブリル・ディアッロ（パルマ）、5．ルドヴィコ・ヴァラリ（パルマ）、6．アンドレア・ドナート（インテル）、13．ヤコポ・デル・ファブロ（ユヴェントス）、14．ダヴィデ・リーゴ（ユヴェントス）。
MF：8．フランチェスコ・ガスパレッロ（アタランタ）、15．ジャンルカ・トンマーゾ・オコン＝エングストラー（クラブ・ブルッヘ）、16．リッカルド・カッサーノ（コモ）、17．フランチェスコ・オリヴィエリ（アタランタ）、20．ジョエレ・ジャンマッテイ（ローマ）。
FW：7．ヤコポ・ランディ（ラツィオ）、9．ディエゴ・ペリッロ（アタランタ）、10．トーマス・コリリアーノ（ユヴェントス）、11．マルチェッロ・フガッツォーラ（アタランタ）、19．トンマーゾ・カザグランデ（エラス・ヴェローナ）、21．フェデリコ・クローチ（フィオレンティーナ）。
スタッフ
監督：ダニエレ・フランチェスキーニ。代表団長：ジョヴァンニ・ガッリ。年代別代表コーディネーター：マウリツィオ・ヴィシディ。アシスタントコーチ：マルコ・スカルパ。GKコーチ：フランチェスコ・アントニオーリ。フィジカルコーチ：ロベルト・ギエルメッティ。マッチアナリスト：フランチェスコ・ドンツェッラ。医師：ジョルジョ・リベラーティ・ペトルッチ、ロレンツォ・サペーニョ。理学療法士：アルド・アッバディア、サヴェリオ・ディドナート。栄養士：ジュゼッペ・クッツォクレア。広報：アレッサンドロ・パオリ。管理・財務・統制部門：アントニオ・マルトゥシェッリ。クラブ・イタリア：アドリアン・ルピンスキ。秘書：グリエルモ・カンミーノ。
グループステージ（11月19～27日）
第1節
11月19日（木曜日）
ニューカレドニア 0-1 エクアドル
フランス 3-1 ハイチ
韓国 3-0 ウガンダ
サウジアラビア 2-3 ウルグアイ
モザンビーク 4-0 デンマーク
カタール 2-0 パナマ
エジプト 1-2 ギリシャ
アルゼンチン 0-2 オーストラリア
11月20日（金曜日）
キューバ 3-5 タジキスタン
ベルギー 3-2 ベトナム
マリ 3-0 ニュージーランド
スペイン 5-0 中国
イタリア 6-0 ジャマイカ
セネガル 1-1 クロアチア
コートジボワール 2-1 ウズベキスタン
フィジー 0-6 モロッコ
11月21日（土曜日）
日本 1-2 コロンビア
セルビア 2-0 ホンジュラス
タンザニア 2-2 コスタリカ
カメルーン 1-2 ベネズエラ
ドミニカ共和国 1-1 モンテネグロ
ブラジル 2-1 アイルランド
チリ 4-2 アルジェリア
メキシコ 1-0 ルーマニア
第2節
11月22日（日曜日）
ギリシャ 2-1 パナマ
デンマーク 0-0 オーストラリア
エクアドル 0-0 ウガンダ
フランス 0-1 サウジアラビア
韓国 6-0 ニューカレドニア
カタール 0-2 エジプト
アルゼンチン 2-1 モザンビーク
ウルグアイ 4-1 ハイチ
11月23日（月曜日）
タジキスタン 0-4 クロアチア
スペイン 15-0 フィジー
ウズベキスタン 6-2 ジャマイカ
セネガル 9-0 キューバ
イタリア 2-1 コートジボワール
モロッコ 2-2 中国
マリ 2-1 ベルギー
ベトナム 3-3 ニュージーランド
11月24日（火曜日）
コスタリカ 0-2 アイルランド
ベネズエラ 1-0 ルーマニア
日本 0-1 セルビア
メキシコ 4-0 カメルーン
ドミニカ共和国 2-1 チリ
ブラジル 1-0 タンザニア
アルジェリア 2-1 モンテネグロ
ホンジュラス 0-2 コロンビア
第3節
11月25日（水曜日）
エクアドル 2-3 韓国
ウガンダ 6-0 ニューカレドニア
ウルグアイ 0-3 フランス
ハイチ 1-2 サウジアラビア
ギリシャ 4-1 カタール
パナマ 1-4 エジプト
デンマーク 3-3 アルゼンチン
オーストラリア 2-2 モザンビーク
11月26日（木曜日）
ベトナム 0-2 マリ
ニュージーランド 0-6 ベルギー
ウズベキスタン 1-3 イタリア
ジャマイカ 1-3 コートジボワール
モロッコ 0-2 スペイン
中国 8-0 フィジー
タジキスタン 1-1 セネガル
クロアチア 7-0 キューバ
11月27日（金曜日）
ホンジュラス 0-7 日本
コロンビア 0-1 セルビア
コスタリカ 0-3 ブラジル
アイルランド 3-1 タンザニア
アルジェリア 1-0 ドミニカ共和国
モンテネグロ 0-1 チリ
ベネズエラ 0-0 メキシコ
ルーマニア 3-1 カメルーン
グループ順位表
グループA：ギリシャ 9、エジプト 6、カタール 3、パナマ 0。
グループB：韓国 9、ウガンダ 4（+3）、エクアドル 4（0）、ニューカレドニア 0。
グループC：オーストラリア 5、アルゼンチン 4（-1）、モザンビーク 4（+3）、デンマーク 2。
グループD：フランス 6（+4）、サウジアラビア 6（+1）、ウルグアイ 6（+1）、ハイチ 0。
グループE：イタリア 9、コートジボワール 6、ウズベキスタン 3、ジャマイカ 0。
グループF：クロアチア 7、セネガル 5、タジキスタン 4、キューバ 0。
グループG：マリ 9、ベルギー 6、ベトナム 1、ニュージーランド 1。
グループH：スペイン 9、モロッコ 4（+4）、中国 4（+3）、フィジー 0。
グループI：ブラジル 9、アイルランド 6、タンザニア 1、コスタリカ 1。
グループJ：チリ 6（+2）、アルジェリア 6（0）、ドミニカ共和国 4、モンテネグロ 0。
グループK：メキシコ 7（+5）、ベネズエラ 7（+2）、ルーマニア 3、カメルーン 0。
グループL：セルビア 9、コロンビア 6、日本 3、ホンジュラス 0。
日程
ベスト32（11月30日〈月曜日〉、12月1日〈火曜日〉）*
11月30日（月曜日）
SDF1）13時30分：イタリア対タジキスタン、第4ピッチ
SDF2）13時30分：クロアチア対ウルグアイ、第9ピッチ
SDF3）14時：ブラジル対モザンビーク、第1ピッチ
SDF4）14時30分：ベルギー対サウジアラビア、第5ピッチ
SDF5）15時30分：アイルランド対コートジボワール、第3ピッチ
SDF6）16時：メキシコ対アルゼンチン、第2ピッチ
SDF7）16時30分：スペイン対ウズベキスタン、第8ピッチ
SDF8）16時30分：チリ対モロッコ、第7ピッチ
12月1日（火曜日）
SDF9）13時30分：マリ対ドミニカ共和国**、第9ピッチ
SDF10）13時30分：オーストラリア対セネガル、第4ピッチ
SDF11）14時：韓国対日本、第1ピッチ
SDF12）14時30分：セルビア対中国、第5ピッチ
SDF13）15時30分：ギリシャ対エクアドル、第3ピッチ
SDF14）16時：エジプト対コロンビア、第2ピッチ
SDF15）16時30分：フランス対ウガンダ、第7ピッチ
SDF16）16時30分：ベネズエラ対アルジェリア、第8ピッチ
ベスト16（12月3日〈木曜日〉、4日〈金曜日〉）
準々決勝（12月7日〈月曜日〉）
準決勝（12月10日〈木曜日〉）
決勝・3位決定戦（12月13日〈日曜日〉）
3位決定戦、13時30分：準決勝第1試合の敗者対準決勝第2試合の敗者、第2ピッチ
決勝、17時：準決勝第1試合の勝者対準決勝第2試合の勝者、ドーハのアフマド・ビン・アリー・スタジアム。
記載の時刻はすべて中央ヨーロッパ時間（CET）。