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U-17ワールドカップに出場しているイタリア代表は、F1の会長兼CEOであるステファノ・ドメニカリの招待を受け、カタールGPのフリー走行を観戦した。金曜日の午後にはメルセデスのパドックを訪れ、イタリア人世界王者のキミ・アントネッリに迎えられた。

グループを全勝の首位で突破したダニエレ・フランチェスキーニ監督率いるイタリア代表は、11月30日（月曜日）に予定されるタジキスタンとのベスト32に向けて準備を進めている。

代表団長のジョヴァンニ・ガッリ（ミランとナポリでプレーした元GKで、1982年にイタリア代表として世界王者に輝いた）は、こう語った。「招待してくれたステファノ・ドメニカリに感謝している。F1という素晴らしい世界を間近で体験する機会を与えてくれた。特別な午後だった。選手たちは世界のスポーツ界で卓越した人々と接することができた。メルセデスのパドック訪問とキミ・アントネッリとの対面によって、この経験はさらに意義深いものとなり、チームに大きな感動と特別な思い出をもたらした。こうした交流は重要だと確信している。サッカーとモータースポーツという異なる世界が対話する機会になるからだ。両者には情熱、献身、犠牲を払う姿勢、そしてパフォーマンスの追求という共通の価値観がある。代表団全員にとって貴重な経験だった」

招集メンバー

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GK：1．ロレンツォ・コストリ（ジェノア）、12．クリスティアン・ルポ（レッチェ）、18．カルロ・アントニオ・ガッリエラ（インテル）。

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DF：2．ジャンパオロ・ボニファツィ（ローマ）、3．マッテオ・アルビーニ（コモ）、4．ジブリル・ディアッロ（パルマ）、5．ルドヴィコ・ヴァラリ（パルマ）、6．アンドレア・ドナート（インテル）、13．ヤコポ・デル・ファブロ（ユヴェントス）、14．ダヴィデ・リーゴ（ユヴェントス）。

MF：8．フランチェスコ・ガスパレッロ（アタランタ）、15．ジャンルカ・トンマーゾ・オコン＝エングストラー（クラブ・ブルッヘ）、16．リッカルド・カッサーノ（コモ）、17．フランチェスコ・オリヴィエリ（アタランタ）、20．ジョエレ・ジャンマッテイ（ローマ）。

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FW：7．ヤコポ・ランディ（ラツィオ）、9．ディエゴ・ペリッロ（アタランタ）、10．トーマス・コリリアーノ（ユヴェントス）、11．マルチェッロ・フガッツォーラ（アタランタ）、19．トンマーゾ・カザグランデ（エラス・ヴェローナ）、21．フェデリコ・クローチ（フィオレンティーナ）。

スタッフ

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監督：ダニエレ・フランチェスキーニ。代表団長：ジョヴァンニ・ガッリ。年代別代表コーディネーター：マウリツィオ・ヴィシディ。アシスタントコーチ：マルコ・スカルパ。GKコーチ：フランチェスコ・アントニオーリ。フィジカルコーチ：ロベルト・ギエルメッティ。マッチアナリスト：フランチェスコ・ドンツェッラ。医師：ジョルジョ・リベラーティ・ペトルッチ、ロレンツォ・サペーニョ。理学療法士：アルド・アッバディア、サヴェリオ・ディドナート。栄養士：ジュゼッペ・クッツォクレア。広報：アレッサンドロ・パオリ。管理・財務・統制部門：アントニオ・マルトゥシェッリ。クラブ・イタリア：アドリアン・ルピンスキ。秘書：グリエルモ・カンミーノ。

グループステージ（11月19～27日）

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第1節

11月19日（木曜日）

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ニューカレドニア 0-1 エクアドル

フランス 3-1 ハイチ

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韓国 3-0 ウガンダ

サウジアラビア 2-3 ウルグアイ

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モザンビーク 4-0 デンマーク

カタール 2-0 パナマ

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エジプト 1-2 ギリシャ

アルゼンチン 0-2 オーストラリア

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11月20日（金曜日）

キューバ 3-5 タジキスタン

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ベルギー 3-2 ベトナム

マリ 3-0 ニュージーランド

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スペイン 5-0 中国

イタリア 6-0 ジャマイカ

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セネガル 1-1 クロアチア

コートジボワール 2-1 ウズベキスタン

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フィジー 0-6 モロッコ

11月21日（土曜日）

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日本 1-2 コロンビア

セルビア 2-0 ホンジュラス

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タンザニア 2-2 コスタリカ

カメルーン 1-2 ベネズエラ

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ドミニカ共和国 1-1 モンテネグロ

ブラジル 2-1 アイルランド

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チリ 4-2 アルジェリア

メキシコ 1-0 ルーマニア

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第2節

11月22日（日曜日）

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ギリシャ 2-1 パナマ

デンマーク 0-0 オーストラリア

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エクアドル 0-0 ウガンダ

フランス 0-1 サウジアラビア

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韓国 6-0 ニューカレドニア

カタール 0-2 エジプト

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アルゼンチン 2-1 モザンビーク

ウルグアイ 4-1 ハイチ

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11月23日（月曜日）

タジキスタン 0-4 クロアチア

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スペイン 15-0 フィジー

ウズベキスタン 6-2 ジャマイカ

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セネガル 9-0 キューバ

イタリア 2-1 コートジボワール

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モロッコ 2-2 中国

マリ 2-1 ベルギー

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ベトナム 3-3 ニュージーランド

11月24日（火曜日）

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コスタリカ 0-2 アイルランド

ベネズエラ 1-0 ルーマニア

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日本 0-1 セルビア

メキシコ 4-0 カメルーン

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ドミニカ共和国 2-1 チリ

ブラジル 1-0 タンザニア

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アルジェリア 2-1 モンテネグロ

ホンジュラス 0-2 コロンビア

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第3節

11月25日（水曜日）

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エクアドル 2-3 韓国

ウガンダ 6-0 ニューカレドニア

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ウルグアイ 0-3 フランス

ハイチ 1-2 サウジアラビア

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ギリシャ 4-1 カタール

パナマ 1-4 エジプト

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デンマーク 3-3 アルゼンチン

オーストラリア 2-2 モザンビーク

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11月26日（木曜日）

ベトナム 0-2 マリ

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ニュージーランド 0-6 ベルギー

ウズベキスタン 1-3 イタリア

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ジャマイカ 1-3 コートジボワール

モロッコ 0-2 スペイン

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中国 8-0 フィジー

タジキスタン 1-1 セネガル

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クロアチア 7-0 キューバ

11月27日（金曜日）

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ホンジュラス 0-7 日本

コロンビア 0-1 セルビア

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コスタリカ 0-3 ブラジル

アイルランド 3-1 タンザニア

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アルジェリア 1-0 ドミニカ共和国

モンテネグロ 0-1 チリ

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ベネズエラ 0-0 メキシコ

ルーマニア 3-1 カメルーン

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グループ順位表

グループA：ギリシャ 9、エジプト 6、カタール 3、パナマ 0。

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グループB：韓国 9、ウガンダ 4（+3）、エクアドル 4（0）、ニューカレドニア 0。

グループC：オーストラリア 5、アルゼンチン 4（-1）、モザンビーク 4（+3）、デンマーク 2。

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グループD：フランス 6（+4）、サウジアラビア 6（+1）、ウルグアイ 6（+1）、ハイチ 0。

グループE：イタリア 9、コートジボワール 6、ウズベキスタン 3、ジャマイカ 0。

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グループF：クロアチア 7、セネガル 5、タジキスタン 4、キューバ 0。

グループG：マリ 9、ベルギー 6、ベトナム 1、ニュージーランド 1。

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グループH：スペイン 9、モロッコ 4（+4）、中国 4（+3）、フィジー 0。

グループI：ブラジル 9、アイルランド 6、タンザニア 1、コスタリカ 1。

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グループJ：チリ 6（+2）、アルジェリア 6（0）、ドミニカ共和国 4、モンテネグロ 0。

グループK：メキシコ 7（+5）、ベネズエラ 7（+2）、ルーマニア 3、カメルーン 0。

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グループL：セルビア 9、コロンビア 6、日本 3、ホンジュラス 0。

日程

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ベスト32（11月30日〈月曜日〉、12月1日〈火曜日〉）*

11月30日（月曜日）

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SDF1）13時30分：イタリア対タジキスタン、第4ピッチ

SDF2）13時30分：クロアチア対ウルグアイ、第9ピッチ

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SDF3）14時：ブラジル対モザンビーク、第1ピッチ

SDF4）14時30分：ベルギー対サウジアラビア、第5ピッチ

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SDF5）15時30分：アイルランド対コートジボワール、第3ピッチ

SDF6）16時：メキシコ対アルゼンチン、第2ピッチ

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SDF7）16時30分：スペイン対ウズベキスタン、第8ピッチ

SDF8）16時30分：チリ対モロッコ、第7ピッチ

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12月1日（火曜日）

SDF9）13時30分：マリ対ドミニカ共和国**、第9ピッチ

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SDF10）13時30分：オーストラリア対セネガル、第4ピッチ

SDF11）14時：韓国対日本、第1ピッチ

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SDF12）14時30分：セルビア対中国、第5ピッチ

SDF13）15時30分：ギリシャ対エクアドル、第3ピッチ

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SDF14）16時：エジプト対コロンビア、第2ピッチ

SDF15）16時30分：フランス対ウガンダ、第7ピッチ

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SDF16）16時30分：ベネズエラ対アルジェリア、第8ピッチ

ベスト16（12月3日〈木曜日〉、4日〈金曜日〉）

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準々決勝（12月7日〈月曜日〉）

準決勝（12月10日〈木曜日〉）

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決勝・3位決定戦（12月13日〈日曜日〉）

3位決定戦、13時30分：準決勝第1試合の敗者対準決勝第2試合の敗者、第2ピッチ

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決勝、17時：準決勝第1試合の勝者対準決勝第2試合の勝者、ドーハのアフマド・ビン・アリー・スタジアム。

記載の時刻はすべて中央ヨーロッパ時間（CET）。