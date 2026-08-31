バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は8月31日(月)、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選のWindow4でカタール代表と対戦する。

本記事では、日本vsカタールのTVer無料配信の有無を紹介する。

バスケ男子日本vsカタールの日程・概要

日本vsカタールは、8月31日(月)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催。開始時間は19:10に予定されている。

アジア・オセアニア地区では、最終予選に進出している12チーム中8チームがワールドカップの出場権を獲得。Window4の第1戦で日本はサウジアラビアに106-78で快勝しており、今回のカタール戦では連勝が懸かる。

バスケ男子日本vsカタールのTVer無料配信はある？

日本vsカタールは、地上波『日本テレビ系列』との同時生中継にてネット『TVer』無料配信を予定。『日本テレビ系列』の中継時間は8月31日(月)19:00～21:00で、田臥勇太氏や原修太氏らが出演する。

TVer無料配信情報 (日テレ同時中継)

番組名：史上初!八村塁らNBA経験者3人共演!バスケW杯最終予選 日本×カタール

放送時刻：8月31日(月)19:00～21:00

出演者：

【アスリート解説】田臥勇太

【ゲスト】原修太

【日本テレ系バスケSPキャスター】菊池風磨

【実況】田中毅

【リポート】弘竜太郎

【進行】林田美学

バスケ男子日本vsカタールの中継情報まとめ

日本vsカタールは、地上波『日本テレビ系列』およびネット『TVer』のほか、『DAZN』も生中継を予定。『DAZN』では解説を渡邉裕規氏、実況を永田実氏、現地リポーターをまるぴ氏が務める。

また、『DAZN』では日本戦だけでなく、アジア・オセアニア、アフリカ、アメリカ、欧州で開催されるW杯予選の試合もライブ配信予定となっている。

日本vsカタールの試合情報および中継局一覧は以下の通り。

大会 開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 W杯アジア地区予選 Window4 2026/8/31(月)

19:10 日本代表

vs

カタール代表 日本テレビ系列 DAZN

TVer

バスケ男子日本vsカタールのおすすめ視聴方法

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