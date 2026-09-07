FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026のグループ第3戦で、日本代表とスペイン代表が対戦する。

本記事では、日本vsスペインのTVer無料配信の有無を紹介する。

【女子バスケW杯】日本vsスペインの試合日程

日本のグループ第3戦となるスペイン戦は、日本時間2026年9月8日(火)に行われる。試合はドイツ・ベルリンのマックス・シュメリング・ハレで開催され、日本時間午前0:50にティップオフ予定だ。

日程：2026年9月8日(火)

対戦カード：日本代表 vs スペイン代表

ティップオフ：午前0時50分

会場：マックス・シュメリング・ハレ (ドイツ・ベルリン)

※すべて日本時間。

【女子バスケW杯】日本vsスペインのTVer無料配信はある？

結論として、日本vsスペインのネット『TVer』による無料ライブ配信は予定されていない。

試合の模様はネット『DAZN』と『FOD』がライブ配信。『FOD』のコンテンツはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能だ。

テレビ放送は、地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』が生中継を予定している。

チャンネル 形態 生中継 DAZN ネット 〇 FOD(Amazonあり) ネット 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 フジテレビNEXT 衛星放送 〇 TVer ネット ×

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

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