日本代表は3月29日(日)、スコットランド代表とキリンワールドチャレンジ2026で対戦する。

本記事では、スコットランド戦の地上波テレビ中継やTVer配信の有無を紹介する。

スコットランド戦の地上波中継・TVer配信はある？

グラスゴー(スコットランド)にあるハムデン・パークで行われるスコットランドvs日本は、日本時間3月29日(日)午前2:00にキックオフを予定。2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する両チームにとって、6月の開幕に向けた貴重な強化試合となる。

そのスコットランドvs日本は、地上波『NHK』でテレビ放送、ネット『NHK ONE』で同時ライブ配信される。このため、民放各局による地上波中継は行われず、『TVer』無料配信も予定されていない。

さらに、試合はネット『U-NEXT』でもライブ配信を予定。『U-NEXT』の中継では、中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏と元日本代表のレジェンドたちが解説を務めることが決まっている。

スコットランド戦中継局

チャンネル 形態 中継 U-NEXT ネット 〇

3/29(日)午前1:30- NHK総合 地上波テレビ 〇

3/29(日)午前1:50- NHK ONE ネット 〇

3/29(日)午前1:50- TVer ネット × 民放各局 地上波テレビ × DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット ×

※すべて日本時間。

※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

スコットランド＆日本の招集選手は？

キリンワールドチャレンジ2026に向けた日本とスコットランドの招集選手は以下の通り。

スコットランド代表

ポジション 選手名 所属 GK スコット・ベイン フォルカーク アンガス・ガン ノッティンガム・フォレスト リアム・ケリー レンジャーズ DF グラント・ハンリー ハイバーニアン ジャック・ヘンドリー アルイテファク ドミニク・ヒアム レグザム ロス・マクローリー ブリストル・シティ スコット・マッケンナ ディナモ・ザグレブ ネイサン・パターソン エバートン アンソニー・ラルストン セルティック アンドリュー・ロバートソン リバプール ジョン・サウター レンジャーズ キーラン・ティアニー セルティック MF ライアン・クリスティー ボーンマス ルイス・ファーガソン ボローニャ ビリー・ギルモア ナポリ アンディ・アービング スパルタ・プラハ ジョン・マッギン アストン・ビラ ケニー・マクリーン ノリッジ スコット・マクトミネイ ナポリ レノン・ミラー ウディネーゼ FW チェ・アダムス トリノ トミー・コンウェイ ミドルスブラ フィンドレー・カーティス キルマーノック リンドン・ダイクス チャールトン・アスレティック ジョージ・ハースト イプスウィッチ・タウン 監督 スティーブ・クラーク -

日本代表

ポジション 選手名 所属 GK 早川友基 鹿島 大迫敬介 広島 鈴木彩艶 パルマ DF 谷口彰悟 シントトロイデン 渡辺剛 フェイエノールト 【負傷により不参加】冨安健洋 アヤックス 【負傷により不参加】安藤智哉 ザンクト・パウリ 【追加招集】橋岡大樹 ヘント 伊藤洋輝 バイエルン 瀬古歩夢 ル・アーブル 菅原由勢 ブレーメン 鈴木淳之介 コペンハーゲン MF/FW 伊東純也 ゲンク 鎌田大地 クリスタル・パレス 三笘薫 ブライトン 小川航基 NECナイメヘン 前田大然 セルティック 堂安律 フランクフルト 上田綺世 フェイエノールト 田中碧 リーズ 町野修斗 ボルシアMG 中村敬斗 スタッド・ランス 佐野海舟 マインツ 鈴木唯人 フライブルク 藤田譲瑠チマ ザンクト・パウリ 佐野航大 NECナイメヘン 塩貝健人 ヴォルフスブルク 後藤啓介 シント＝トロイデン 佐藤龍之介 FC東京 監督 森保一 -

スコットランド戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

スコットランド戦に加え、4月1日開催予定のイングランド代表戦も地上波『NHK』でも視聴できるが、ネット『U-NEXT』でも視聴可能だ。配信開始時間がやや早めであることから、番組ではより詳細な事前情報や分析が伝えられるとみられる。

また、『U-NEXT』では2試合ともに元日本代表の中村俊輔氏、中山雅史氏、戸田和幸氏が解説を担当。特に中村俊輔氏は今シリーズが初の日本代表戦解説となる。

『U-NEXT』の中継は、プレミアリーグなどが見られる「サッカーパック」と、ドラマや映画・アニメなどの見放題作品が楽しめる「月額プラン」のどちらに加入していても視聴することが可能。「月額プラン」には31日間無料トライアルがあり、期間中は対象の見放題作品(イングランド＆スコットランド戦含む)が追加料金なしで視聴できる。

■U-NEXT 31日間無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

■U-NEXTサッカーパック登録方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は日本時間で深夜～正午ごろの開催がメインとなるため、外出予定がある場合は視聴用の通信容量を確保しておくと安心だ。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

【5月11日まで限定】U-NEXT MOBILE加入でスマホ代10カ月相当分のポイントをプレゼント！

U-NEXT

2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59の期間に『U-NEXT MOBILE(20GBプラン)』の開通手続きを完了した方を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

プレゼントされた3,000ポイントは、『U-NEXT MOBILE』や『U-NEXT』、『NHKまるごと見放題パック』、『DOWNTOWN+ 月額パック』の支払い、音楽・お笑い・舞台など様々なライブ配信のチケット購入、さらには映画館で使える割引クーポンとの交換など様々な用途に活用することができる。

キャンペーンで得られるポイント数をスマホ代に換算すると、『U-NEXT(月額プラン)』と『U-NEXT MOBILE』のセットで加入した際、月額基本料を実質月々300円と見なした場合の10カ月分相当となる。ただし、U-NEXTポイントは自動付与(月額プラン・無料トライアル)分が90日間、チャージ分が180日間の有効期限があるため、キャンペーン参加で得られるポイントによって実際に10カ月先までのスマホ代支払いが無料になるわけではない点には注意が必要だ。

キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。

U-NEXT MOBILEキャンペーン参加方法

有効なU-NEXTでログインできるかを確認。アカウントはU-NEXT31日間無料トライアルでも作成可能 キャンペーン期間中(2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59)に専用ページからエントリー エントリー後に知らされる申し込みURLから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」へと申し込む 案内に従って手続きを進め、対象プランの開通手続きが完了すればもれなく3,000ポイント獲得！

※対象プラン(U-NEXT MOBILE 20GBプラン)の完了手続きはキャンペーン期間とは別に、U-NEXTが定める完了期限があります。

※利用いただいているU-NEXT アカウントによっては、U-NEXT MOBILEに申し込めない場合があります。

※U-NEXT MOBILEに関連する他のキャンペーンとの併用はできません。

※キャンペーン内容はU-NEXT判断により、予告なく変更、終了となる場合があります。

日本代表の最新情報

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。