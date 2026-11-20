女子テニス国別対抗戦「ビリー・ジーン・キング・カップ2026」のプレーオフで、日本代表が11月21日(土)・22日(日)にアルゼンチン代表と対戦する。

本記事では、ビリー・ジーン・キング・カップ2026の地上波テレビ中継やTVer無料配信の有無、視聴方法を紹介する。

ビリー・ジーン・キング・カップ2026の地上波テレビ中継はある？

ビリー・ジーン・キング・カップ2026プレーオフの日本vsアルゼンチンは、地上波テレビ中継が予定されていない。

一方、ネット『U-NEXT』が11月21日(土)・22日(日)の両日をライブ配信する。月額プランの見放題対象となっており、初回登録者向けの31日間無料トライアルでも視聴可能だ。

ビリー・ジーン・キング・カップ2026はTVerで無料配信される？

ビリー・ジーン・キング・カップ2026プレーオフの日本vsアルゼンチンは、ネット『TVer』での無料ライブ配信や見逃し配信が伝えられていない。

日本国内向けにライブ配信が案内されているのは『U-NEXT』のみとなっている。

ビリー・ジーン・キング・カップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

ビリー・ジーン・キング・カップ2026プレーオフの日本vsアルゼンチンは、東京・有明コロシアムで開催される。11月21日(土)は12:00から開会式とシングルス2試合、22日(日)は11:00からダブルス1試合とシングルス2試合が予定されている。

ネット『U-NEXT』では両日ともライブ配信するほか、見逃し配信にも対応。DAY1は12月5日(土)23:59まで、DAY2は12月6日(日)23:59まで視聴できる予定だ。

日程 大会開始時間 テレビ放送 ネット配信 11/21(土) 12:00～ - U-NEXT

[11:55-ライブ配信] 11/22(日) 11:00～ - U-NEXT

[11:00-ライブ配信]

※すべて日本時間。

※配信開始時間や中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsアルゼンチンのおすすめ視聴方法は？

ビリー・ジーン・キング・カップ2026のプレーオフ、日本vsアルゼンチンはネット『U-NEXT』がライブ配信する。月額プランの見放題対象のため、31日間無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。

『U-NEXT』の無料トライアルは初回登録者が対象で、氏名やメールアドレス、決済方法などの必要情報を入力して登録できる。無料期間内に解約した場合、月額料金は発生しない。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。