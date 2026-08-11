卓球WTTのヨーロッパスマッシュ・スウェーデン2026が、8月8日(土)～16日(日)に開催される。
本記事では、ヨーロッパスマッシュ2026の日程、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
WTTヨーロッパスマッシュ2026の日程は？
スウェーデン・マルメ開催のヨーロッパスマッシュ2026では、8月8日(土)・9日(日)に男女シングルスの予選が開催。8月10日(月)から各部門の1回戦がスタートする。その後、混合ダブルスは8月14日(金)、男女ダブルスは8月15日(土)、男女シングルスは8月16日(日)に決勝戦が行われる。
大会スケジュールおよび日本人出場選手は以下の通り。
|日程
|男子シングルス
|女子シングルス
|男子ダブルス
|女子ダブルス
|混合ダブルス
|8月8日(土)
|予選
|予選
|-
|-
|-
|8月9日(日)
|予選
|予選
|-
|-
|-
|8月10日(月)
|1回戦
|1回戦
|1回戦
|1回戦
|1回戦
|8月11日(火)
|1回戦
|1回戦
|1回戦
|1回戦
|1回戦
|8月12日(水)
|1回戦
|1回戦
|2回戦
|2回戦
|2回戦
|8月13日(木)
|2回戦
|2回戦
|準々決勝
|準々決勝
|準々決勝
|8月14日(金)
|3回戦
|3回戦
|準決勝
|準決勝
|準決勝
決勝
|8月15日(土)
|準々決勝
|準々決勝
|決勝
|決勝
|-
|8月16日(日)
|準決勝
決勝
|準決勝
決勝
|-
|-
|-
|日本人出場選手
|吉村真晴
戸上隼輔
宇田幸矢
張本智和
松島輝空
篠塚大登
|橋本帆乃香
木原美悠
伊藤美誠
大藤沙月
早田ひな
長﨑美柚
張本美和
|篠塚大登／戸上隼輔
|張本美和／早田ひな
長﨑美柚／キム・ナヨン
A・ディアス／橋本帆乃香
|A・ルブラン／大藤沙月
WTTヨーロッパスマッシュ2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定
ヨーロッパスマッシュ2026は、テレビ放送が地上波『テレビ東京』と衛星放送『BSテレビ東京』で一部中継(ダイジェストや録画放送の可能性あり)。ネット配信は『U-NEXT』が見放題で独占ライブ・見逃し配信を連日行う。
なお、『U-NEXT』は日本人選手の注目試合を実況・解説付きでの配信となる。
|チャンネル
|形態
|中継局
|テレビ東京
|地上波テレビ
|8/11(火)3:55～5:50
|BSテレビ東京
|衛星放送
|8/11(火)00:59～1:28
8/18(火)00:59～1:28
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット
|【DAY1】8/10(月)19:50
【DAY2】8/11(火)18:40
【DAY3】8/12(水)18:50
【DAY4】8/13(木)18:50
【DAY5】8/14(金)18:50
【DAY6】8/15(土)18:50
【DAY7】8/16(日)18:50
※すべて日本時間。
※配信日程・大会スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTまたは大会公式サイトをご確認ください。
WTTヨーロッパスマッシュ2026のおすすめ視聴方法
前述の通り、ヨーロッパスマッシュ2026はネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年8月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。