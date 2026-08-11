卓球WTTのヨーロッパスマッシュ・スウェーデン2026が、8月8日(土)～16日(日)に開催される。

本記事では、ヨーロッパスマッシュ2026の日程、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

WTTヨーロッパスマッシュ2026の日程は？

スウェーデン・マルメ開催のヨーロッパスマッシュ2026では、8月8日(土)・9日(日)に男女シングルスの予選が開催。8月10日(月)から各部門の1回戦がスタートする。その後、混合ダブルスは8月14日(金)、男女ダブルスは8月15日(土)、男女シングルスは8月16日(日)に決勝戦が行われる。

大会スケジュールおよび日本人出場選手は以下の通り。

日程 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス 8月8日(土) 予選 予選 - - - 8月9日(日) 予選 予選 - - - 8月10日(月) 1回戦 1回戦 1回戦 1回戦 1回戦 8月11日(火) 1回戦 1回戦 1回戦 1回戦 1回戦 8月12日(水) 1回戦 1回戦 2回戦 2回戦 2回戦 8月13日(木) 2回戦 2回戦 準々決勝 準々決勝 準々決勝 8月14日(金) 3回戦 3回戦 準決勝 準決勝 準決勝

決勝 8月15日(土) 準々決勝 準々決勝 決勝 決勝 - 8月16日(日) 準決勝

決勝 準決勝

決勝 - - - 日本人出場選手 吉村真晴

戸上隼輔

宇田幸矢

張本智和

松島輝空

篠塚大登 橋本帆乃香

木原美悠

伊藤美誠

大藤沙月

早田ひな

長﨑美柚

張本美和 篠塚大登／戸上隼輔 張本美和／早田ひな

長﨑美柚／キム・ナヨン

A・ディアス／橋本帆乃香 A・ルブラン／大藤沙月

WTTヨーロッパスマッシュ2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定

ヨーロッパスマッシュ2026は、テレビ放送が地上波『テレビ東京』と衛星放送『BSテレビ東京』で一部中継(ダイジェストや録画放送の可能性あり)。ネット配信は『U-NEXT』が見放題で独占ライブ・見逃し配信を連日行う。

なお、『U-NEXT』は日本人選手の注目試合を実況・解説付きでの配信となる。

チャンネル 形態 中継局 テレビ東京 地上波テレビ 8/11(火)3:55～5:50 BSテレビ東京 衛星放送 8/11(火)00:59～1:28

8/18(火)00:59～1:28 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 【DAY1】8/10(月)19:50

【DAY2】8/11(火)18:40

【DAY3】8/12(水)18:50

【DAY4】8/13(木)18:50

【DAY5】8/14(金)18:50

【DAY6】8/15(土)18:50

【DAY7】8/16(日)18:50

※すべて日本時間。

※配信日程・大会スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTまたは大会公式サイトをご確認ください。

WTTヨーロッパスマッシュ2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、ヨーロッパスマッシュ2026はネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年8月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。