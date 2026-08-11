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卓球WTTヨーロッパスマッシュ2026はU-NEXTで配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

卓球WTTヨーロッパスマッシュ2026の地上波テレビ放送/ネット配信予定・試合日程

張本智和・早田ひなら出場予定！卓球WTTヨーロッパスマッシュ・スウェーデン2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？試合日程や中継スケジュールを紹介。

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卓球WTTのヨーロッパスマッシュ・スウェーデン2026が、8月8日(土)～16日(日)に開催される。

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本記事では、ヨーロッパスマッシュ2026の日程、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

WTTヨーロッパスマッシュ2026の日程は？

スウェーデン・マルメ開催のヨーロッパスマッシュ2026では、8月8日(土)・9日(日)に男女シングルスの予選が開催。8月10日(月)から各部門の1回戦がスタートする。その後、混合ダブルスは8月14日(金)、男女ダブルスは8月15日(土)、男女シングルスは8月16日(日)に決勝戦が行われる。

大会スケジュールおよび日本人出場選手は以下の通り。

日程男子シングルス女子シングルス男子ダブルス女子ダブルス混合ダブルス
8月8日(土)予選予選---
8月9日(日)予選予選---
8月10日(月)1回戦1回戦1回戦1回戦1回戦
8月11日(火)1回戦1回戦1回戦1回戦1回戦
8月12日(水)1回戦1回戦2回戦2回戦2回戦
8月13日(木)2回戦2回戦準々決勝準々決勝準々決勝
8月14日(金)3回戦3回戦準決勝準決勝準決勝
決勝
8月15日(土)準々決勝準々決勝決勝決勝-
8月16日(日)準決勝
決勝		準決勝
決勝		---
日本人出場選手吉村真晴
戸上隼輔
宇田幸矢
張本智和
松島輝空
篠塚大登		橋本帆乃香
木原美悠
伊藤美誠
大藤沙月
早田ひな
長﨑美柚
張本美和		篠塚大登／戸上隼輔張本美和／早田ひな
長﨑美柚／キム・ナヨン
A・ディアス／橋本帆乃香		A・ルブラン／大藤沙月

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WTTヨーロッパスマッシュ2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定

ヨーロッパスマッシュ2026は、テレビ放送が地上波『テレビ東京』と衛星放送『BSテレビ東京』で一部中継(ダイジェストや録画放送の可能性あり)。ネット配信は『U-NEXT』が見放題で独占ライブ・見逃し配信を連日行う。

なお、『U-NEXT』は日本人選手の注目試合を実況・解説付きでの配信となる。

チャンネル形態中継局
テレビ東京地上波テレビ8/11(火)3:55～5:50
BSテレビ東京衛星放送8/11(火)00:59～1:28
8/18(火)00:59～1:28
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)		ネット【DAY1】8/10(月)19:50
【DAY2】8/11(火)18:40
【DAY3】8/12(水)18:50
【DAY4】8/13(木)18:50
【DAY5】8/14(金)18:50
【DAY6】8/15(土)18:50
【DAY7】8/16(日)18:50

※すべて日本時間。
※配信日程・大会スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTまたは大会公式サイトをご確認ください。

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WTTヨーロッパスマッシュ2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、ヨーロッパスマッシュ2026はネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
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  4. 登録完了！
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※本記事の情報は2026年8月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

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