女子バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の準々決勝で、女子日本代表が女子ブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本vsブラジルの地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信予定を紹介する。
日本vsブラジルの試合日程・開催地
日本は予選ラウンドで6位となり、決勝ラウンド1回戦の準々決勝に進出。予選ラウンドを3位で終えたブラジルと対戦することとなった。日本とブラジルは予選ラウンド第3週でも激突しており、その試合ではブラジルが3-1で勝利。日本にとってはリベンジの舞台にもなる。
準々決勝の日本vsブラジルは日本時間7月22日(水)20:30に開始予定。開催地は中国・マカオとなる。
|項目
|内容
|大会・ラウンド
|バレーボールネーションズリーグ2026
準々決勝
|対戦カード
|日本代表 vs ブラジル代表
|開催日
|7月22日(水)
|開始時間
|20:30
(日本時間)
|開催地
|中国・マカオ
日本vsブラジルの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定
日本vsブラジルは、地上波『TBS系列』が生中継を予定。BS・CS衛星放送による中継は予定されていない。また、『TVer』による『TBS系列』の同時配信も実施されない。
『TBS系列』の中継番組は、試合開始20分前の20:10から開始。番組には元日本代表の栗原恵氏らが出演する。
地上波中継情報
- チャンネル：TBS系列
- 中継時間：7/22(水)20:10～22:00
- 出演者：栗原恵(元日本代表)、御手洗菜々(TBSアナウンサー)、熊崎風斗(TBSアナウンサー)
日本vsブラジルのネット配信予定
日本vsブラジルは、ネット『U-NEXT』と『Volleyball TV』がライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きで、31日間無料トライアル中の視聴も可能だ。一方の『Volleyball TV』には無料体験期間などはなく、英語音声のみでの配信となる。
U-NEXT配信情報
- 番組名：バレーボールネーションズリーグ 2026 女子 準々決勝 日本 対 ブラジル
- ライブ配信：7/22(水)20:10～
- 見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～8月5日(水)23:59
※中継時間・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。
『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。