女子バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の準々決勝で、女子日本代表が女子ブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本vsブラジルの地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信予定を紹介する。

日本vsブラジルの試合日程・開催地

日本は予選ラウンドで6位となり、決勝ラウンド1回戦の準々決勝に進出。予選ラウンドを3位で終えたブラジルと対戦することとなった。日本とブラジルは予選ラウンド第3週でも激突しており、その試合ではブラジルが3-1で勝利。日本にとってはリベンジの舞台にもなる。

準々決勝の日本vsブラジルは日本時間7月22日(水)20:30に開始予定。開催地は中国・マカオとなる。

項目 内容 大会・ラウンド バレーボールネーションズリーグ2026

準々決勝 対戦カード 日本代表 vs ブラジル代表 開催日 7月22日(水) 開始時間 20:30

(日本時間) 開催地 中国・マカオ

日本vsブラジルの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定

日本vsブラジルは、地上波『TBS系列』が生中継を予定。BS・CS衛星放送による中継は予定されていない。また、『TVer』による『TBS系列』の同時配信も実施されない。

『TBS系列』の中継番組は、試合開始20分前の20:10から開始。番組には元日本代表の栗原恵氏らが出演する。

地上波中継情報

チャンネル：TBS系列

中継時間：7/22(水)20:10～22:00

出演者：栗原恵(元日本代表)、御手洗菜々(TBSアナウンサー)、熊崎風斗(TBSアナウンサー)

日本vsブラジルのネット配信予定

日本vsブラジルは、ネット『U-NEXT』と『Volleyball TV』がライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きで、31日間無料トライアル中の視聴も可能だ。一方の『Volleyball TV』には無料体験期間などはなく、英語音声のみでの配信となる。

U-NEXT配信情報

番組名：バレーボールネーションズリーグ 2026 女子 準々決勝 日本 対 ブラジル

ライブ配信：7/22(水)20:10～

見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～8月5日(水)23:59

※中継時間・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。