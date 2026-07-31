男子バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の準決勝で、男子日本代表が男子アメリカ代表と対戦する。
本記事では、日本vsアメリカの地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信予定を紹介する。
日本vsアメリカの試合スケジュール・開催地
日本は予選ラウンドで破竹の12連勝を飾って1位となり、決勝ラウンド1回戦でも開催国・中国に3-1で勝利。続く準決勝では、イタリアにストレート勝利したアメリカと対戦する。
準決勝の日本vsアメリカは日本時間8月1日(土)20:30に開始予定。開催地は中国・寧波となる。
|項目
|内容
|大会・ラウンド
|バレーボールネーションズリーグ2026
準決勝
|対戦カード
|日本代表 vs アメリカ代表
|開催日
|8月1日(土)
|開始時間
|20:30
(日本時間)
|開催地
|中国・寧波
日本vsアメリカの地上波テレビ放送・BS/C衛星S中継予定
日本vsアメリカは、地上波『TBS系列』が生中継を予定。BS・CS衛星放送による中継は予定されていない。また、『TVer』による『TBS系列』の同時配信も実施されない。
『TBS系列』の中継番組は、試合開始20分前の20:10から開始。番組には元日本代表の清水邦広氏らが出演する。
地上波中継情報
- チャンネル：TBS系列
- 中継時間：8/1(土)20:10～22:00
- 出演者：清水邦広(元日本代表)、福澤達哉(元日本代表)、御手洗菜々(TBSアナウンサー)、南波雅俊(TBSアナウンサー)
日本vsアメリカのネット配信予定
日本vsアメリカは、ネット『U-NEXT』と『Volleyball TV』がライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きで、31日間無料トライアル中の視聴も可能だ。一方の『Volleyball TV』には無料体験期間などはなく、英語音声のみでの配信となる。
U-NEXT配信情報
- 番組名：バレーボールネーションズリーグ 2026 男子 準決勝 日本 対 アメリカ
- ライブ配信：8/1(土)20:10～
- 見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～8月15日(土)23:59
※中継時間・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
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『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。