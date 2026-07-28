男子バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の準々決勝で、男子日本代表が男子中国代表と対戦する。

本記事では、日本vs中国の地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信予定を紹介する。

日本vs中国の試合日程・開催地

日本は予選ラウンドで破竹の12連勝を飾って1位となり、決勝ラウンド1回戦の準々決勝に進出。予選ラウンドを1勝11敗の最下位で終えたものの開催国として決勝ラウンドに出場する中国と対戦することとなった。

準々決勝の日本vs中国は日本時間7月29日(水)20:30に開始予定。開催地は中国・寧波となる。

項目 内容 大会・ラウンド バレーボールネーションズリーグ2026

準々決勝 対戦カード 日本代表 vs 中国代表 開催日 7月29日(水) 開始時間 20:30

(日本時間) 開催地 中国・寧波

日本vs中国の地上波テレビ放送・BS・CS中継予定

日本vs中国は、地上波『TBS系列』が生中継を予定。BS・CS衛星放送による中継は予定されていない。また、『TVer』による『TBS系列』の同時配信も実施されない。

『TBS系列』の中継番組は、試合開始20分前の20:10から開始。番組には元日本代表の山村宏太氏らが出演する。

地上波中継情報

チャンネル：TBS系列

中継時間：7/29(水)20:10～22:00

出演者：山村宏太(元日本代表)、福澤達哉(元日本代表)、御手洗菜々(TBSアナウンサー)、南波雅俊(TBSアナウンサー)

日本vs中国のネット配信予定

日本vs中国は、ネット『U-NEXT』と『Volleyball TV』がライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きで、31日間無料トライアル中の視聴も可能だ。一方の『Volleyball TV』には無料体験期間などはなく、英語音声のみでの配信となる。

U-NEXT配信情報

番組名：バレーボールネーションズリーグ 2026 男子 準々決勝 日本 対 中国

ライブ配信：7/29(水)20:10～

見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～8月12日(水)23:59

※中継時間・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。