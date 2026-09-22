「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の女子バレーボール決勝が9月22日(火)に行われ、日本代表が中国代表と対戦する。

本記事では、日本vs中国のテレビ放送・ネット配信場所や試合が長引いた場合におすすめのチャンネルを紹介する。

バレー女子決勝 日本vs中国の試合概要

アジア大会2026の女子バレーボール決勝は、9月22日(火)に小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知県)で開催を予定。準決勝で韓国に3-0で快勝した日本と、タイに3-2で競り勝った中国が優勝を懸けて激突する。

なお、日本は今大会、プールA第3節のインドネシア戦で1セットを落としたのみ。それ以外の試合はすべて3-0でストレート勝利を飾っており、中国戦での試合運びにも期待が懸かる。

日本vs中国の決勝は、19:20に開始予定だ。

ラウンド：アジア大会2026 決勝

開催日：2026年9月22日(火)

開始時刻：19時20分

対戦カード：日本代表 vs 中国代表

会場：小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知県)

バレー女子決勝 日本vs中国の放送・配信場所は？

日本vs中国は、テレビ放送が地上波『TBS系列』、ネットが『U-NEXT』と『TVer』で生中継予定だ。

『U-NEXT』では女子バレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ 〇

[生中継] TVer ネット 〇

[ライブ配信]

バレー女子決勝 日本vs中国の試合が長引いた場合は？

バレーボールは1セットあたり30分前後で進行するため、3セット先取制の今大会ではどちらかがストレート勝利した場合、試合時間は最短で1時間半程度。一方、3-2などで5セット分が行われた場合は2時間半～3時間にもおよぶ可能性がある。加えて、デュースなどの要素でさらに長引く例もある競技だ。

このため、19:20開始予定となっている日本vs中国の試合終了時刻は、21:00～22:30程度の幅をとることが予想される。中継局にスケジュールを当てはめていくと、『TBS系列 (TVerは同時配信)』が19:00～23:30まで中継番組の枠をとっているものの、バレー女子日本vs中国だけでなく、卓球女子団体準々決勝も放送内容に含まれている。

卓球女子団体準々決勝も19:20開始予定だが、TBS公式サイト上ではバレーボール女子決勝がLIVE中継予定で、卓球はLIVE表記無し。このため、バレー日本vs中国が生中継、卓球が録画放送となる見込みだが、番組の時間帯が決まっている以上、両競技の進行次第では融通を利かせなければいけなくなる可能性も否定はできない。

一方、『U-NEXT』であれば最大7競技同時のマルチチャンネル配信体制が敷かれているため、安心して試合終了まで視聴することが可能。もし試合が長引いて個人的な予定に干渉した場合も、見逃し配信でゆっくりとフルマッチ映像を楽しむことができる。

チャンネル 中継時間 フルマッチ見逃し配信 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 試合開始～終了までライブ配信 試合終了後、準備ができ次第フルマッチ見逃し配信あり TBS系列

[TVer同時配信] 19:00～23:30

[※同番組内で別競技の放送も実施予定] ×

バレー女子日本代表・アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、バレー女子日本が出場する決勝は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。